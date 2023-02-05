Kapadokya’da ziyaretçi rekoru

Tarihi, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği turizm merkezlerinden Kapadokya'yı, bu yılın ocak ayında 174 bin 222 kişi ziyaret etti.

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Geçen yıl, ziyaretçi sayısı bakımından tüm zamanların rekoruna ulaşılan Kapadokya’da, 2023’ün ilk ayında da önceki yılların aynı dönemine göre yeni bir rekor elde edildi.

Bölgedeki müze ve ören yerlerini yılın ilk ayında 174 bin 222 turist gezdi. En çok ziyaret 49 bin 467 kişi ile Zelve Ören Yeri’ne gerçekleşirken ikinci sıradaki Göreme Açık Hava Müzesi’ni 48 bin 287, Kaymaklı Yeraltı Şehri’ni 27 bin 113 ziyaretçi gezdi.

Ocak ayları baz alındığında bölgedeki müze ve ören yerlerini, 2019’da 123 bin 244, 2020’de 159 bin 245, 2021’de 42 bin 560, geçen yıl ise 88 bin 677 turist ziyaret etmişti.

“MUHTEŞEM BİR YER”

Turistlerden Endonezyalı Asman Dau, “Burası muhteşem bir yer. Çevremizdeki tarihi yapılar hayret uyandırıcı görünüme sahip. Ülkeme döndüğümde burada çektiğim fotoğrafları dostlarıma göstereceğim” dedi.

Aynı ülkenin vatandaşı Muda Yadav ise kayadan oyma tarihi kiliselerde İncil’de geçen konuların resmedildiği fresklerden etkilendiğini anlatarak, bölgede uzun yıllara rağmen korunan kalıntıları incelediğini söyledi.

Taha Berk Ceylan da Mersin’den arkadaşlarıyla turistik merkezleri gezdiklerini ifade ederek, “İlk defa geldim. Fotoğraflarını görmüştüm ama burada olmak gerçekten çok güzel bir his. Herkesin gelip buraları görmesini isterim.” diye konuştu. (AA)