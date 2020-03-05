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Kapadokya’nın 17 asırlık ‘Kilise Cami’
Kapadokya’nın 17 asırlık ‘Kilise Cami’
İç Anadolu bölgesinin tarih kokan kenti Aksaray'ın Güzelyurt ilçe merkezindeki Aziz Gregorius Kilisesi, Kapadokya bölgesindeki en erken Hristiyanlık dönemi eserleri arasında yer alıyor.
Seyahat 5 Mart 2020 - 14:18

Kilise, tarihi ve mimari yönüyle Ortadaoks alemi için büyük öneme sahip. Tarihi yapı, İmparator Theodosius tarafından din bilgini Aziz Gregorius Theologos adına 385 yılında yaptırılmış.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Kapalı haç planlı yapıda sonradan önemli değişiklikler yapılmış, en önemli değişiklikler ise 1835 yılındaki restorasyon sırasında yapılarak üç nefli, bazikal plana dönüştürülmüş.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

1924 yılında Güzelyurt'ta yaşayan Rumların mübadele ile Yunanistan'a göç etmesi sonucu camiye çevrilen kilise, “Kilise Camii” adını alarak bölge halkı tarafından ibadete açılmış.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Avlu girişinde yer alan çan kulesi ise restorasyon sırasında minareye dönüştürülmüş.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Kilise Camii’nin apsisinde bulunan ahşaptan yapılmış ve üzeri kök boyayla boyanmış İkonastisis, kilisenin camiye çevrilmesi sonrası yerinden taşınarak mihrap olarak düzenlenmiş.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Ahşap oymacılığının en güzel örneklerinden biri olan bu eserin yanı sıra, Rus Çarı II. Nikola tarafından gönderilen Ahşap Anbon da İkonastasis’i tamamlar nitelikte.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Kilise Camii'nin bahçesinde şapel, misafirhane, depo, fırın ve şifalı olduğuna inanılan ve 35 basamak merdivenle inilen yer altı suyu ‘Ayazma'sı bulunmakta.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Ortadoks mezhebinin kurucularından Aziz Gregorius'un yaşadığı Güzelyurt Manastır Vadisi’nde birçok din adamı yetiştirmiş.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

“Küçük Ayasofya” olarak da bilinen Kilise Camii, bölgede yaşayan Hristiyanlar için her zaman önemli bir din merkezi olmuş.

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