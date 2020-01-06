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Kapadokya’nın devasa taş heykelleri
Kapadokya’nın devasa taş heykelleri
Kapadokya’da Nevşehir – Avanos yolu üzerinde yol alırken, Karadağ yamaçlarında dev boyutta heykeller görürsünüz.
Seyahat 6 Ocak 2020 - 13:18

Günümüz sanat dünyasının ünlü “Land Art” tasarımcı ve uygulayıcısı olan Avustralya kökenli Heykeltraş Andrew Rogers’in eseri olan bu heykellerin uzaydan bile görüldüğü söyleniyor.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

“Hayatın Ritmi” veya ”Yaşamda Uyum” adı verilen ve 1998’de başlayan sanat projesi kapsamında, 13 ülkede toplam 49 adet, jeoglif adı verilen devasa boyutta masif taş konstrüksiyondan arazi düzenleme yapısı gerçekleştirildi.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Bu proje için seçilen ülkeler arasında; Şili, Sri Lanka, Avustralya, Çin, İzlanda, Hindistan, Türkiye, ABD, Kenya, İsrail, Antarktika ve Namibya yer aldı.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Andrew Rogers, Türkiye'de yapıtlarını Kapadokya'ya yerleştirdi.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Avanos'un 3 km kadar güney-batısında, Nevşehir yolunun hemen sağ tarafındaki toplam 13 adet devasa yapıtları hem karadan hem de balon gezisiyle yukarıdan seyretmek oldukça keyif verici.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Jeogliflerin oluşması için örülen kuru taş duvar uzunluğu yaklaşık 7 km.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Taş heykellerin oluşması için kullanılan monoblok bazalt sütunların ağırlığı 30 tonu, kullanılan toplam taş ise 11000 tonu bulmuş.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Yapıtların tümü, taşların taşınmasından duvarların örülmesine, kaya zeminin kazılmasından, monoblok sütunların dikilmesine değin, 230 kişiyi bulan çevre halkının yardımıyla gerçekleşmiş.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

2007 yılında başlanıp 2011 yılında tamamlanan “ZAMAN VE MEKAN” adlı bu jeoglif parkının oluşmasında Anadolu figürlerinden esinlenilmiş.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

“Kainata Taşlarla Fısıldayan Adam” olarak bilinen Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından yapılan heykeller büyüleyici görünümüyle Kapadokya' da keşfedilmeyi bekliyor.

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