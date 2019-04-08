Kapadokya’nın en büyük kaya kilisesi: Tokalı Kilise

Kapadokya bölgesinin en çok ziyaretçi alan tarihi mekanlarından olan Göreme'deki Tokalı Kilise, 1000 yıllık geçmişe sahip.

Soğanlı Vadisi içinde Yeşilhisar’dan gelen yolun sağ yamacında ve köyden iki km uzaklıkta yer alan kiliseye 50 basamakla çıkılıyor.

Bölgenin en büyük kaya kilisesi olarak da bilinen bu ilginç yapı; Tek Nefli Eski Kilise, Yeni Kilise, Eski Kilise'nin altındaki kilise ve Yeni Kilise'nin kuzeyindeki Yan Şapel olmak üzere 4 mekandan oluşuyor.

Kilisede, doğumundan çarmıha gerildiği ana değin Hazreti İsa’nın hayatından dönemlerin tasvir edildiği çok sayıda fresk yer alıyor.

Tokalı Kilisesi’nin doğu duvarında kemerlerle birbirine bağlı dört sütun, sütunların arkasında yükseltilmiş bir koridor, koridordan sonra ana apsis ile iki yan apsis yer alıyor.

Beşik tonozlu nefinde Hz. İsa’nın siklusu kronolojik sıraya göre daha çok kırmızı ve mavi renkler kullanılarak işlenmiş.

Koyu mavi renk, Tokalı Kilise’yi diğer kiliselerden ayıran en önemli özellik.