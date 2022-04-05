Kapadokya’ya ziyaretçi sayısı yüzde 50 arttı

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerinde ziyaretçi sayısı, yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 305 bin 275'e ulaştı.

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Bu yıl ocak, şubat ve martta bölgedeki müze ve ören yerlerine giriş sayısı, geçen yıla kıyasla artış gösterdi.

Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yılın ilk çeyreğinde 197 bin 541 ziyaretçi sayısına ulaşılan müze ve ören yerleri, bu yıl yüzde 50 artışla 305 bin 275 kez ziyaret edildi.

Yılın ilk çeyreğinde ziyaretçi sayıları Göreme Açık Hava Müzesi’nde 94 bin 642, Zelve Ören Yeri’nde 93 bin 793, Kaymaklı Yeraltı Şehri’nde ise 51 bin 144 olarak kayıtlara geçti. (İHA)