Kapadokya’yı şubat ayında 83 bin 432 turist gezdi

Türkiye'nin, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle öne çıkan turizm bölgesi Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, şubat ayında 83 bin 432 turisti ağırladı.

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Kapadokya’da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa Ören Yeri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St. Jean, Mustafapaşa Constantin Eleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu Yeraltı Şehri’ni geçen ay 83 bin 432 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Turistlerden 26 bin 900 kişi Zelve Ören Yeri’ni ziyaret ederken Göreme Açık Hava Müzesi’ni ise 25 bin 605 kişi ziyaret etti. Kaymaklı Yeraltı Şehri’ni 13 bin 801, Derinkuyu Yeraltı Şehri’ni ise 7 bin 020 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yılındaki turist sayısındaki azalmanın ardından 2022 yılına yükselişle başlayan Kapadokya’yı geçen yıl aynı döneminde 50 bin 668 kişi ziyaret etmişti. (İHA)