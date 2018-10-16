Kapsamlı bir menü eşliğinde Spa keyfi

İstanbul, bana kalırsa dünyanın en güzel şehri… Ama bir o kadar da yorucu bir şehir…

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Haftasonları zaman zaman stresten uzak ailemizle keyifli vakitler geçirmek isteriz. Bu hafta sonu havaların soğumasından ötürü kapalı havuzlu ve İstanbul'a yakın bir destinasyon ararken İstanbul'un en büyük Spa'sının Tuzla Radisson Blu otelde olduğunu öğrendim. Tuzla hem İstanbul'da hem de değil. Kendinizi şehir dışında gibi hissediyorsunuz. Daha önce bu tip hafta sonu kaçamaklarımda Sapancayı tercih ederdim ama bu sefer Tuzla'nın kısa mesafe oluşu çok hoşuma gitti…

Spa otelleri dünyada ve Türkiye'de her geçen gün daha da önem kazanıyor. Yoğun iş hayatı, hava kirliliği ve daha bir çok etkenden ötürü kendimizi şarj etmek istiyoruz. Kimi Spa otelleri hiç çocuk almıyor. Ama Tuzla Radisson'da kapalı havuzda çocuklarınız çok keyifli vakit geçirebilir. Siz de içinde bir çok aktivitenin bulunduğu Spa'da kendinizi şımartabilirsiniz. İstanbul'un en büyük Spa'sı ünvanına sahip otel tam 4000 metrekareyi bu alana tahsis etmiş.

Bir açık 2 kapalı yüzme havuzu, zen bahçesi, bamboo bahçesi jakuzileri, saunalar, özellikli bir çok duş, kuru terleme odaları ve daha bir çok aktivite bu tesiste mevcut…Tam bir gününüzü kendinizi yenileyerek geçirebilirsiniz. Tüm aktiviteleri denemenizi öneririm. Favorim Aufguss ritüeli… 15 dakikada tüm vücudunuzu yenileyen bir uygulama… Masajlarda Hawai masajı olarak bilinen Lomi Lomi çok rahatlatıcı.

Benim için tabii ki tüm tesislerde olduğu gibi burada da en önemli kriter yemek kalitesi… Şef Yavuz Yiğit misafirlerin beklentileri doğrultusunda kapsamlı bir menü hazırlamış. Sabah kahvaltıda ev yapımı badem sütü ve ev yapımı granola ile güne harika başladım diyebilirim. Özellikle Anadolu lezzetlerini çok güzel harmanlayıp, yörelere göre geniş yelpazeli bir menü hazırlamış. Tattığımız pastırmalı humus ve patlıcan söğürme gerçekten çok başarıydı. Hafta sonu kısa mesafe rotası olarak Tuzla'yı ekleyebilirsiniz. Tesisin doluluğunun bir sebebi de outlet yakınında olmasıymış. Alışveriş için gelen turistler, otelin arabalarıyla alışveriş imkanı da buluyorlar. Yurtdışındaki gibi outlet turizmi burada da gelişiyor diyebilirim. Çocukla geldiyseniz yakındaki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesini de ziyaret edebilir, pazar gününüzü de bu şekilde değerlendirebilirsiniz.