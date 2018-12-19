Kar kalitesi ile dünyanın gözdesi Palandöken

Kar yağışının Ekim-Kasım aylarında kendini gösterdiği Erzurum'da, kayak mevsimi Kasım ayından itibaren başlayıp ve Nisan ayının sonuna kadar sürüyor.

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New York Times Gazetesi tarafından belirlenen dünyadaki 41 kayak merkezi arasında 18. sırada gösterilen Palandöken Kayak Merkezi de, 5 ay boyunca kayak yapmaya elverişli yapısı, kar kalitesi ve uzun pistleri ile dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biri durumunda.

Palandöken Kayak Merkezi’nde slalom ve büyük slalom yarışmaları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından tescilli iki pist bulunuyor.

Palandöken’in pistleri dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alıyor.

2011 yılında 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’na ev sahipliği yapan Erzurum, Türkiye ve dünya kış turizminin yeni cazibe merkezlerinden biri haline geldi.

Palandöken, kaymaya olanak sağlayan “toz kar” özelliğini, ikliminden dolayı, bütün kayak sezonu boyunca sürdürüyor.

2000 – 3176 metreler arasında bulunan Palandöken Kayak Merkezin’deki pistlerde 10 telesiyej, 1 teleski, 2 baby lift, 1 gondol lift hizmet veriyor.

Gondol lift ile 1000 metrelik bir tırmanışla Ejder Tepesi'ne ulaşılırken, Palandöken’de; 7 kolay, 8 orta, profesyonel (zor) ve 4 doğal pist yer alıyor.

Tüm pistlerde aynı anda yaklaşık 12 bin kişiye kayak yapma imkanı sunuluyor.

Her seviyedeki kayakçıya hizmet verebilen Palandöken Kayak Merkezin’de, 2 adet 5 yıldızlı, 1 adet 4 yıldızlı, 1 adet 3 yıldızlı ve bir adet de 2 yıldızlı otel bulunuyor.

Havaalanına 15 kilometre mesafede yer alan kayak merkezinin şehir merkezine olan uzaklığı ise sadece 4 kilometre.