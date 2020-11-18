Karadeniz yaylalarında ‘balon’ turizmi

Denizi, doğası, yaylaları ve eşsiz sahilleri ile turizmin gözde merkezlerinden birisi haline gelen Ordu'nun yaylaları balon turizmi ile tanışıyor. İlk balon seferi, menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda yapıldı.

Ordu’nun en güzel yayalarından birisi olan ve menderesleriyle ünlü Aybastı ilçesinin Perşembe Yaylası’nda sıcak hava balonu deneme uçuşu gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz ve Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan’nın bizzat eşlik ettiği deneme uçuşu başarıyla sonuçlandı.

Sıcak hava balonu mendereslerin üzerinde bir saat tur atarak görsel şölen yaşattı.

YAYLA TURİZMİNE YENİ BİR RENK

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Bütün dünya bu güzellikleri görsün istiyoruz. Daha evvelden karadan bu güzellikleri görmüştük. Getirdiğimiz gemilerle bu güzellikleri denizden de seyrettik. Bugün de balon turizmini devreye alıyoruz ve yeni bir alternatif olarak Ordu’muzun, yaylalarımızın güzelliğini dünyaya duyurmak istiyoruz” dedi.

Balon turizminin yeni bir turizm alternatifi olduğunu vurgulayan Güler, “Aybastı ilçemizin Perşembe Yaylası’nın harikulade mendereslerini şimdi balondan seyredeceğiz. Dünyanın bu güzellikleri tanımasına vesile olacak” diye konuştu. (İHA)