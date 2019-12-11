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Karadeniz’de bir doğa harikası: Pokut Yaylası
Karadeniz’de bir doğa harikası: Pokut Yaylası
Pokut Yaylası, tertemiz havası, yemyeşil doğası, inanılmaz manzarasıyla Karadeniz Bölgesinin cennet köşelerinde biri.
Seyahat 11 Aralık 2019 - 13:39

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin güneyinde, Fırtına ve Hala derelerinin oluşturduğu vadiler arasında bulunan yayla, orman üst sınırı civarında 2032 m. yükseklikte yer alıyor.

Pokut Yaylası’nın en önemli özelliklerinden biri, normalde 1800 metreden sonra ağaç türlerinin yetişmemesine rağmen, Karadeniz yelini aldığı için burada ağaç yetişmesi.

Bunun gibi yüksekliklerde fazla ağaç türüne rastlanılmasa da, Pokut oldukça ağaçlık.

Yaylaya arabayla ve yaya olarak ulaşım sağlanıyor.

Doğa yürüyüşü yapmak ve dinlenmek için ideal bir ortam sergileyen Pokut Yaylası, zengin biyolojik çeşitliliklerinin yanı sıra emsalsiz bir sivil mimari yapıya sahip.

Çamlıhemşin’e 15 km mesafede bulunan yaylanın özgün mimarisi de ilgi çekici.

Sisli manzaraları ve otantik ahşap evler, yaylaya masalsı bir hava katmakta.

Yaylada, pansiyon olarak hizmet veren yayla evlerinde konaklama imkanı bulunuyor.

Pokut Yaylası’ndan; Hazindak ve Sal yaylasına da geçilebiliyor.

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