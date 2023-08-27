Rize’de Formulaz fırtınası

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Karadeniz Bölgesi'nin gelenekselleşen tahta araba yarışı 'Formulaz'ın bu yıl 14'üncüsü düzenlendi.

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Karadeniz’de gelenekselleşen ve bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ‘Formulaz’ tahta araba yarışları, Ardeşen’in Tunca beldesinde yapıldı.

‘Arabam tahtadan, inerim rampadan’ sloganıyla yapılan yarışlarda, 45’i erkek, 15’i kadın, toplam 60 kişi yarıştı.

Yarışmacılar, gruplar halinde yapılan yarışlara kendi tasarımları olan ve sırma teli dışında metal aksamın yasak olduğu, birbirinden ilginç tahta arabalarla katıldı.



Araçlarda maksimum uzunluk 1,70 metre, genişlik ise 70 santimetre olarak belirlendi.

Yarışmacıların, kıl çorap ve fren yapmak için de kullanılan, halk arasında ‘kara lastik’ olarak bilinen lastik ayakkabıyı giymesi zorunlu tutuldu.

Saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen tahta arabalardan virajı alamayanlar ve birbirine çarpanlar hafif sakatlık geçirdi.

Yarışmayı tamamlayamayan katılımcılar görevliler tarafından güvenli bölgelere alındı.

Formulaz Dernek Başkanı Murat Gül ise “Formulaz aylardır emek verdiğimiz bir yarışma. 45 erkek, 15 kadın yarışmacı ile özellikle belgeselciler ve fenomenleri burada misafir ediyoruz. Bu yarışı düzenlerken kültürümüzden hiç vazgeçmedik. Bu coğrafyada bu tür etkinlikleri yapmak çok zor. Biz bu etkinlikleri daha geniş alanlara yapmak için çalışmalar yapıyoruz” dedi.

“DÜŞMEKTEN VE UÇMAKTAN KORKMUYORUZ”

Yarışmayı geçirdiği kaza nedeniyle tamamlayamayan Zeki Usta, “İlk yarışımdı ama aksilik oldu ve yarışı bitiremedim. Düştüm, artık bir sonraki seneye bakacağız” diye konuştu.

Yarışmacı Gani Sarı, “Bu sene yarışlar çok heyecanlı geçiyor. Rakiplerimiz çok hızlı ve iddialı. Birbirimize yetişmek için mücadele ediyoruz. Düşmekten ve uçmaktan korkmuyoruz. Arabalarımız daha hızlı gitsin diye daha ağır yaptık, bu sefer de durdurmak için lastiklerimiz aşındı” ifadelerini kullandı.

“YARIŞ ÇOK HIZLIYDI, FRENLERİM YANDI”

Bitiş çizgisini ilk geçen yarışmacı Muhammet Karaman ise “Yarış çok hızlıydı. Frenlerim yandı. Saatte 60-70 kilometre hıza kadar ulaştık. Rakiplerim de çok hızlı. Geçen sene ikinci olmuştum. Bu sene ilk etapta birinci oldum” diye konuştu. (DHA)