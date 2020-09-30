Karadeniz’in dibinde binlerce yıllık tarih

Yüzyıllar önce Ceneviz ve Roma gemilerine ev sahipliği yapan Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kerpe Koyu'nda, denizin dibinde de binlerce yıllık tarihin izlerine rastlanıyor. Dalış meraklıları, binlerce yıllık tarihi görmek için Karadeniz kıyısını tercih ediyor.

Kocaeli’nin Karadeniz’e açılan kapısı antik çağlardan kalma Bitinya’nın bir limanı olan Kerpe Koyu, Roma, Bizans ve Ceneviz gemilerinin uğrak yeri haline gelmekle birlikte, Osmanlı Dönemi’nde ise İstanbul’un odun, kömür ve tomruk ihtiyaçlarını karşıladı. Son yıllarda ise, sular altında kalan Kerpe Limanı dalış severlerin uğrak yeri olmaya başladı.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen dalışçılar, burada sular altına girerek, hem tarihe şahitlik ediyor, hem de deniz canlılarının büyüleyici güzelliğini görüyor.

“LİMAN MENDİREĞİ ETRAFINDA DALIŞLAR YAPIYORUZ”

Kerpe Deniz Yıldızları dalış okulu eğitmenlerinden Sedat Türkmen, şunları söyledi:

* Kerpe tarihte Ceneviz ve Romalıların kullandığı tarihi bir liman ve yerleşkedir. Burada sıfırdan başlayan ve on iki metrelere giden liman mendireği etrafında dalışlar yapıyoruz. Dalış derinliği burada çok fazla değildir. O yüzden dalış süresi çok uzun sürüyor. En az bir dalış 40 dakikadan aşağı sürmüyor. Bu da dalıcılar için çok güzel bir durum.

* Burası hiçbir yerde göremeyeceğiniz balıklara ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca doğal oluşum ile olan 13 metre derinliğinde kavuk mağaralarımız var.

Türkmen, vatandaşların dalış yaptıkları zaman suyun altında sadece deniz canlılarını görmeyeceklerini, aynı zamanda tarihe de tanıklık edebileceklerini vurguladı. (İHA)