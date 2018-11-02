Karadeniz’in gözdesi Amasra

Karadeniz’in incisi Bartın’ın doğal ve tarihi güzellikleriyle dolu ilçesi Amasra tatil rotasını Karadeniz’e çevirmek isteyenler için oldukça güzel bir seçenek...

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Bartın'ın ilçesi Amasra dört mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekecek, masalları aratmayan huzur dolu güzelliklerle dolu. Köklü bir geçmişi olan Amasra 3000 yıllık tarihi serüveniyle günümüze ulaşırken Sesamos-Amastris-Samastro isimlerini almış bir bölge. Amazonlar tarafından kurulduğu düşünülen Amasra tarih boyunca varlığını hep sürdürmüş.

Amasra'yı çevreleyen eşsiz koylar, el değmemiş plajlar, yemyeşil ormanlar, şelaleler, milli parklar ve kültürel doğal alanlar misafirlerine zengin tatil seçenekleri sunar. Karadeniz turu yapmak isteyenlerin tercih edeceği zengin gezi alternatifleriyle Batı Karadeniz'in güzel ilçesi Amasra'ya gelir gelmez farklı bir dünyaya adım attığınızı hemen hissedersiniz.

Amasra'da Gezilecek Yerler

Amasra'ya gittiğinizde gezinize tarihi güzelliklerden mi, doğal zenginliklerden mi başlamak istediğinize karar vermekte zorlanabilirsiniz. Gitmeden önce Amasra gezilecek yerler listesi hazırlamanız sizin için faydalı olabilir. Önce doğayla iç içe olup enerji depolamak isterseniz yeşil ve doğanın en güzel uyumunu yakalayacağınız Göldere'yi ziyaret ederek gezinize başlayabilirsiniz. Göldere'de şelaleden akan suyun sesi ve yaz aylarındaki serinletici havası sizi rahatlatıp huzur verir.

Şehrin gürültüsünden sonra doğanın size sunduğu zenginlikler arasındaki yolculuğunuza Amasra Plajı'nın sakin ve huzur dolu dalga sesleriyle davam edebilir, kumsalda sakinleştirici bir yürüyüş de yapabilirsiniz. Amasra ve Bartın çevresindeki İnkumu, Amasra Büyük Liman, Çakraz kumsalları, Akçakoca, Kızılkum Hatipler plajları gibi seçenekler de sizi bekler. İsterseniz özel tekne kiralayarak koyları ve el değmemiş plajları deniz yoluyla da gezmek de gezinizde hoş bir seçenek olur.

Amazonlar'dan Amasra'ya Tarih Yolculuğu

Doğadaki gezinizde enerjinizi toparlayıp biraz da şehir içinde tarihi kültürel yapılarda zenginleşmek isterseniz de Amasra'da sizi karşılayacak birçok özel mekan var. “Öncelikle şehre şöyle bir yukarıdan bakayım, her şeyi göreyim.” diyorsanız, Amasra Kalesi ile kültür turunuza başlayabilirsiniz. Amasra'ya karşı şehri seyredip sıcak çayınızı yudumlarken 3.000 yıllık geçmişini ve Amasra'nın huzur veren havasını içinize çekin. Zindan ve Sormagir adlı iki kısımdan oluşan kalenin tarihi Bizanslılar'a kadar uzanıyor. Kale, Osmanlıların şehri fethetmesinden sonra günümüze kadar ulaşmış çok özel bir tarihi hediye.

Yolunuzu kaleden sonra Amasra Müzesi'ne de çevirebilirsiniz. Neredeyse tamamı Amasra ve çevresinde çıkan arkeolojik ve etnografik eserler bu müzede sizi bekliyor. Amasra'nın Amazonlara kadar uzandığı söylenen tarihi köklerini anlamak için Amasra Müzesi'ni gezmek size tarihte özel bir kapı açar.

Kuş Kayası Yol Anıtı da ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri. Kayaların oyularak yapılmasından meydana gelmiş M.S. ilk yüzyıldan günümüze ulaşan Kuş Kayası Yol Anıtı size misafirperverliği ile kucak açar. Amasra'da farklı bir dünyanın kapılarını aralayabileceğiniz Gürcüoluk Mağarası da gezinizde uğramanız gereken rotalardan bir tanesidir. Mağara'da yer alan sarkıt ve odacıklar arasında gezmek bir rüyanın içindeymiş gibi hissettirir. İsterseniz Amasra'nın bir başka renkli köşesi Ağlayan Ağaç Tavşan Adası manzarası ile de güneşi keyifle batırabilirsiniz.

Nerede kalınır?

Amasra'daki gezisini bir güne sığdırmak istemeyenler için yörede konaklayabilecekleri seçenekler de mevcut. İsteyenler Amasra otellerinde konaklama yapabilecekleri gibi Bartın otelleri de ilçeye yakın ve ulaşımı kolay konaklama seçeneklerinden.