Karadeniz’in kamp ve karavan turizmine en uygun yeri seçildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu iş birliğinde bölgedeki en iyi kamp alanının seçilmesi için Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop illerinde çalışmalar yapıldı.

Kamp ve karavan alanlarının tespit ve değerlendirme çalışmaları, 21 Ağustos’ta Ereğli gezisiyle tamamlandı. Yapılan değerlendirme sonucu en yüksek puanı Subaşı köyü kamp alanı aldı.

Herkül Turizm Doğa ve Motor Sporları Kulübü Başkanı Taner Tatoğlu, 1,5 yıl önce kurdukları kulüp ile kamp turizmiyle bölgelerinin tanıtımına katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Kamp alanının 3 ayrı alandan oluşacağını anlatan Tatoğlu, “Burada 7 tane bungalov, 10 tane kısa dönem konaklamalı karavan alanımız, altyapı, gider tesislerinin uluslararası kriterleri sağlayan bir alanı inşa etmek için projeyi çizdirdik. Altyapı çalışmalarına başlıyoruz. Yapılan tespit tutanağında da Batı Karadeniz’deki kamp karavan alanına en uygun yer olarak seçilen yerlerin en başındayız. Bizlerden önce de yabancı yatırımcılar bu bölge için çalışıyordu” dedi.

49 DÖNÜM ÜZERİNDE 3 FARKLI KAMP ALANI

İkinci etap olarak düşünülen alanda 900 dönümlük bir yer olduğunu ifade eden Tatoğlu, burada Off-Road, enduro, atv, atçılık, binicilik gibi alternatif sporların ön plana çıkacağını ifade etti.



Üçüncü etapta da çocuklar ve yetişkinler için doğada yaşam gibi konularda eğitimler ve deneyimler paylaşımı yapılacağını söyleyen Tatoğlu, şöyle konuştu:

“Günübirlikçi karavancılar ve çadır kamp alanı olarak 49 dönüm üzerine 3 faklı alan yapılacak. Bu alanlar birbirleri ile entegre olacağı için malum corona döneminde insanların doğa ile baş başa kalabilecekleri, çocuklarımızın okul bazında ya da bireysel olarak kamp ve doğada hayatta kalma gibi eğitimlerini alabilecekleri bir alan oluşturulacak.” (DHA)