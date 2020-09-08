Karadenizli adrenalin tutkunlarının yeni gözdesi

Artvin- Borçka Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde, Borçka Baraj Gölü kenarında bulunan bir tesis bünyesinde dev salıncak kuruldu. 18 Metre yüksekliğinde bulunan salıncakta sallanan vatandaşlar baraj gölüne düşüyormuş hissine kapılırken izleyen vatandaşlara da heyecanlı dakikalar yaşatıyor.

Dev salıncağın 18 metre yüksekliği ile Karadeniz Bölgesinin en yükseği olduğunu belirten işletme sahibi, “Turist Artvin'e geldiğinde kendilerine yapacak aktivite arıyor. Biz de yeniliğe açık bir işletme olduğumuz için birkaç örneğe baktıktan sonra Artvin'e yakışacak ve bölgenin en büyüğü olacak bu dev salıncak projesini hayata geçirdik. 18 Metre yüksekliğinde olan salıncakta aynı anda 3 kişi sallanabiliyor. Tamamen güvenlikli olan salıncağa güvenlik kemerleri ile bağladığımız vatandaşları vinç ile çekerek baraj gölüne doğru sallıyoruz. 15 metre geriye çekilen salıncağımız 35 metre ileriye gitmektedir. Bu özelliği ile Karadeniz'de tektir” dedi. (İHA)