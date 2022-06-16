Şavşat’ın doğa harikası Karagöl ziyaretçilerini büyülüyor

Artvin'in 'sakin şehir' unvanlı Şavşat ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı ziyaretçilerine her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.

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Karadeniz’in gözde turizm rotalarından biri olan Artvin, doğa harikası manzaralarıyla dünyanın dört bir yanından turist ağırlıyor.

Şavşat ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı ise doğal güzelliği ile her mevsim ilgi görüyor.

Ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görüntüsü ile dikkat çeken Karagöl, havaların ısınmasıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

Karagöl, kamp alanları, trekking ve foto safari parkurlarıyla şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin de ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Ailesiyle karavanla İstanbul’dan Karagöl’e gittiğini söyleyen Can Yalçın, “Bizi burada muhteşem bir manzara karşıladı. Sabah müthiş bir oksijenle uyandık. Çok güzel kuş sesleri, harika balıklar. Şu anda da sabah kahvemizi içtik Karagöl'ün keyfini sürüyoruz” dedi.

Türkçe öğretmeni Serpil İlhan ve arkadaşı Kübra Uzun ise “İlk defa Karagöl’deyiz. Ülkemizin her yeri çok güzel olsa da burayı ayrı beğendik. Eşsiz biz doğası olduğunu düşünüyoruz. Fotoğraflarda gördüğümüz o muhteşem güzelliği görmek gerçekten çok güzel” diye konuştu. (İHA)