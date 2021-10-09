Karagöl sonbahar renklerine büründü

Karagöl Milli Parkı sonbaharla rengarenk oldu. Gölün etrafını saran ağaçların yapraklarındaki renkler güzel bir manzara oluşturdu.

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Ankara’nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, her mevsimde farklı güzel.

Doğal orman dokusu içinde yer alan volkanik oluşumlu bu göl, sahanın başlıca kaynak değeri.

Yıllık 100 binden fazla ziyaretçisi olan Karagöl Tabiat Parkı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı.

Konumu ve sahip olduğu kaynak değerleri ile alan, turizm ve spor aktiviteleri için önemli fırsatlar sunuyor.

Piknik, doğa yürüyüşü, dağ tırmanışı, flora ve fauna izleme, manzara seyir gibi faaliyetler, park içinde yapılabilecek faaliyetlerden.

Sürekli Karagöl’ü ziyaret ettiklerini söyleyen Kezban Genç, “Burası çok güzel. Her zaman geliyoruz. Torunum ve kızım ile geldim. Herkese tavsiye ederiz burayı. İnsanı rahatlatıyor” dedi.



Alanya’dan Ankara’ya taşınan Serap Özbek de “Burası sosyal medyada önüme çıktı, hoşuma gitti. Eşime söyledim ‘gidelim mi?’ diye. Hoşumuza giderse bir daha çocukları alıp geliriz diye düşündük. Çok hoşuma gitti, su beni etkiledi, yeşilliği de çok seviyorum. İlk izlenimlerim çok güzel iyi ki gelmişiz diyorum. Ağaçların kızıllığı, sarılığı, yeşilin her tonu çok harika. Ülkemiz çok güzel, her türlü güzelliğe, yeşilliğe doğaya sahip” ifadelerini kullandı. (İHA)