Karaman gezilecek yerler rehberinde mutlaka olması gereken yerler…

Karaman'da Hititlerden başlamak üzere Roma, Bizans, Karamanoğulları ve Osmanlılardan kalma çok sayıda anıt, yazıt, kilise, manastır, kale, köprü, sarnıç, cami, medrese, türbe, kümbet, han, hamam gibi asırlık eserler bulunmaktadır. İşte Karaman gezilecek yerler rehberinize eklemeniz gereken adresler...

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Kesin tarihi bilinmemesine rağmen yapılan arkeolojik kazılar Karaman ve çevresinin M.Ö. 8000 yıllarında yerleşim bölgesi, ticaret ve kültür merkezi olduğunu ortaya koymuştur. Karaman Hititler, Lidyalılar, Frigyalılar, Romalılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Şehre ismini veren Karamanoğulları Beyliği’nin başkenti olmuş, Karamanoğlu Mehmet Bey’in 13 Mayıs 1277 yılında yayınladığı bir fermanla “Bu günden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka dil kullanmaya” diyerek Türkçe’yi yücelttiği ve de % 95’lik okur-yazar oranıyla Türkiye’nin eğitim seviyesi en yüksek illerinden biri olan Karaman’ı yakından tanımaya var mısınız? İşte Karaman’ın gezilecek yerleri…





KARAMAN GEZİLECEK YERLER REHBERİ

MANAZAN VE İNCESU MAĞARALARI

Karaman'a uzaklığı 40 kilometre olan mağaralar, Yeşildere Vadisi’nin doğusunda Yeşildere Taşkale yolunun kenarındadır. Mağaralar içerisinde kil oranı yüksek kireçtaşı arazide, yüksek bir kaya kütlesine tamamen insan eli ile oyulmuş beş katlı toplu meskenler halindedir. Vadiyi kontrol edebilecek stratejik konuma sahiptir. Mağaraların Bizans Devrinde 6.- 7. yüzyıllarda oyulduğu ve yerleşildiği anlaşılmaktadır.

Karaman Merkez Taşkale Köyü sınırları içerisinde İncesu Deresi'nin doğu yamaçlarında yer alır. Uzunluğu 1.356 metredir. İçerisinde sarkıt, dikit ve travarten havuzları bulunur. Doğa harikası bu mağaranın diğer bir özelliği astım,bronşit ve kalp yetersizliği gibi hastalıklara iyi geldiğidir.

MADENŞEHİR ÖREN YERİ

Karaman’a 37 kilometre uzaklıkta olan Madenşehir Öreni içerisinde günümüzde Madenşehir adında bir köy yerleşmesi vardır. Madenşehir Örenyeri’nde 4.ve 9. yüzyıllar arasında yapılmış bir çok kilise, bazilika, şapel, manastın mezar yapısı, sarnıç, konut ve askeri yapılar bulunmaktadır. Köyün girişinde yer alan Binbirkilise yapılarının en büyüğü ve bir numaralı bazilikasıdır. Bazilikadan kuzeye doğru giden yolun her iki tarafında Nekropol (mezarlık)alanı bulunmaktadır. Bu alanda yüzeye yayılmış lahit ve lahit kapakları görülebilmektedir Bu lahitlerden bazılarının dış yüzleri kabartma figürlerle süslüdür.

ZEYVE PAZARI

Yaklaşık 500 yıllık bir tarihe sahip olan Zeyve Pazarı; Ermenek ilçesine 26 kilometre uzaklıktaki İkizçınar Köyü ile Yayla Pazarı köylerini ayıran dere üzerinde ve çevresinde kurulmuş; sayısı 300'e varan tarihi ulu çınarları, doğal güzellikleri, soğuk suları, yerleşim durumu, otantikliği, su değirmenleri, su hizarı, fırını, pazarı ile eşsiz bir doğal güzelliğe sahip yerdir. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında köylüler yetiştirdikleri sebze ve meyvelerini pazar günleri kurdukları pazarda satarlar. Kolayca ulaşılabilen günübirlik gidilebilen güzel bir mesire yeridir.