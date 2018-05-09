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Karapınar’da 10 metre derinliğinde bir obruk daha oluştu
Karapınar’da 10 metre derinliğinde bir obruk daha oluştu
Konya'nın Karapınar ilçesinde yonca ekili tarlada yaklaşık 7 metre çapında 10 metre derinliğinde obruk oluştu.
Seyahat 9 Mayıs 2018 - 10:01

İrili ufaklı 100’ün üzerinde obruk bulunan Karapınar ilçesinde, dün kente 7 kilometre uzaklıktaki Eşeli mevkiinde yeni bir obruk oluştu. Latif Karakaya’ya ait tarlanın ortasında oluşan obruğun yaklaşık 7 metre çapında ve 10 metre derinliğinde olduğu belirtildi. Yakındaki buğday tarlasında çalıştığı sırada obruğun oluştuğunu söyleyen Latif Karakaya, ”Yıldırım düşmüş gibi ses geldi. Önce obruk olduğunu düşünmedik. Tarlaya bir baktık obruk olmuş. Tarlanın ortasında bir çukur görünce tuhaf olduk” dedi.

obruk1-dhaObrukla yaşamaya alıştıklarını ifade eden Karakaya, ”Obruk oluşumunun sebepleri ve tedbiri noktasında yetkililerin çözüm üretmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu tarlalar bizim ekmeğimiz. Buraları terk edecek değiliz ama daha güvenli yaşamak istiyoruz” diye konuştu.

DHA

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Son güncelleme: 11:01 - 09.05.2018
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