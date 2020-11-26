Karavan satışları tavan yaptı: 1 yıl sonrasına sipariş alınıyor

Yaz tatili sezonunun bitmesine rağmen karavan turizmine ilgi azalmadı. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde yaşayanlar, satın aldıkları ya da kiraladıkları karavanlarla yakın şehirlerde bulunan karavan kamp alanlarına akın etmeye başladı.

Adapazarı Poyrazlar Gölü yanındaki park alanı da karavan severlerin akınına uğradı. Hafta içi bile dolu olan kamp alanında özellikle hafta sonu yer bulmak için önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor.

“HOBİMİZDİ, İŞE DÖNÜŞTÜ”

Sakarya’da karavan satış mağazası bulunan Ebru Yetim, şunları söyledi:

* Biz gezmeyi seven bir aileyiz. Daha önce tur ve uçak ile gezilere gittik ve bu tarzın bize uygun olmadığını fark ettik. Alternatif tatil arayışlarına girmemizle Avrupa’da bir kültür haline gelmiş karavan ilgimizi çekti. Bunu araştırdık ve karavan kiralayarak Avrupa’da tatil yapmaya başladık. Tecrübe ettikten sonra da karavanımızın siparişini verdik ve o zamandan bu yana karavancıyız. Olaylar ve insanlar, hobimizi işe dönüştürmeye sevk etti. Şu anda karavan ve parçaları üzerine bir mağazaya sahibiz” dedi.

* Pandemi ile insanlarımız herkesin kullandığı otel odaları yerine karavanları tercih etmeye başladı. İnsanlar karavan ile tatili çok tercih edilirken, üretici firmalar ise ancak 1 yıl sonrası için sipariş alabiliyor. Pandemi süresinde karavanlara talep yüzde yüz arttı diyebiliriz.

“HERKESE TAVSİYE EDİYORUM”

Ailesiyle İstanbul’dan Sakarya’ya gelen ve Poyrazlar Gölü kenarında bulunan karavan kamp alanında tatil yapan Tolga Ertekin ise, “Biz doğa ile iç içe olmayı çok seviyoruz. Bu süreçte de gerçekten karavan hayatının içinde olmaktan çok mutluyuz ve herkese de tavsiye ediyoruz” diye konuştu. (DHA)