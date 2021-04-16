Karavana talep yüzde 300 arttı

Corona virüsü salgını tatil tercihlerinin değişmesine neden olurken, karavana da ilgiyi arttırdı. İzole ortamda tatil yapmak isteyenler, kalabalıktan uzak ve doğayla iç içe olmak amacıyla karavana yöneldi.

Üreticiler, pandemi döneminde satışların yüzde 300 arttığını söyledi. Karavan üreticileri, siparişleri yetiştirmek için yoğun mesaiye devam ederken, fiyatının 70 bin liradan başlayıp, 150 bin liraya kadar çıktığı belirtildi.

Karavan üreticisi Murat Yılmaz, “Pandemiyle işler çok yoğunlaştı. Üretimimiz hızlı olduğu halde 2020’de hakikaten talebe cevap veremedik. Bu sezon da çok hızlı başladı. Ciddi yoğunluk var. Telefonlarımız çok fazla çalıyor. Pandeminin sektöre olumlu etkisi oldu” dedi.

“EN İYİ ALTERNATİF ŞU AN KARAVAN”

Talebin artmasındaki nedenleri anlatan Yılmaz, “İnsanlar otellere gitmek istemiyor. Aileler, çocuklar çok kapalı alanda kaldı. Herkes kendini doğaya atmak istiyor. O yüzden en iyi alternatif şu an karavan. Karavanlarımızda her şey var. Kendi elektriğini üretiyor. 100 litre temiz su deposu var. Dikkatli kullanılması halinde bir aileye yetiyor. Duş, tuvalet, ortam ısıtıcı, su ısıtıcı her şey var karavanda” diye konuştu.

1 hafta önce evlendiğini belirten müzik öğretmeni Dilara İncereis Yalın ise “Otellere tatile pek gidemiyoruz. Kendi yaşam alanımızın olacağı, tuvaletimizin ve duşumuzun bulunduğu hijyenik tatil için yapmak istiyoruz. İnsanlardan uzak kalarak kendimizi soyutlamak istiyoruz. Bunun için karavana yöneldik” dedi. (DHA)