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Karlar eridi, baharda Ekirek Şelalesi coştu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, havaların ısınmasıyla karlar erimeye başladı. İlçede bulunan Ekirek Şelalesi, metrelerce yükseklikten akan suyla çağladı.

Güncellenme: 13:50, 06/04/2021
Hayat HaberleriSeyahat
Karlar eridi, baharda Ekirek Şelalesi coştu

Kırklar ve Yılan dağları arasında kurulu Çemişgezek ilçesi, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra doğal güzelliğiyle de ön plana çıkıyor.

Çemişgezek’e 11 kilometre uzaklıktaki Gözlüçayır köyünün yakınlarında bulunan Ekirek Şelalesi, kar sularıyla coştu.

Kayaların arasında metrelerce yükseklikten dökülen ve ‘gizli cennet’ olarak bilinen şelale, zengin bitki örtüsü ve vadiye kattığı farklı görüntüsüyle ziyaretçileri görsel güzellik sunuyor.

Şelale, bahardaki etkileyici görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. (DHA)

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bitki Tunceli
Yayınlanma Tarihi:13:44,