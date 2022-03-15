Kazdağları’ndan kartpostallık görüntüler

Türkiye'yi etkisi altına alana Aybar kar fırtınası sonrasında Kazdağları'nda güzel görüntüler oluştu.

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Edremit Körfezi’nde doğa yürüyüşü faaliyetlerinde bulunan ‘Keşif Yolcuları’ isimli grup Aybar fırtınası sonrasında Kazdağları’nın Eybek bölgesinde kar yürüyüşü yaptı.



Rıfat Yeniay, Ömer Aydemir, Mustafa Şıvka ve Yıldırım Alp yoğun kar yağışının etkili olduğu Eybek bölgesinde yürüdü.

Yer yer bir metreyi bulan kar yüksekliğine rağmen 10 kilometrelik yürüyüş 6 saat sürdü.

Aybar kar fırtınasının yoğun bir şekilde etkili olduğu Kazdağları’nda özellikle ağaçların üzerinde biriken karlar seyrine doyumsuz bir manzara sundu. (İHA)



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