Kars Kalesi eteklerinde Kafkas dansı

Kış mevsiminde başka bir güzelliğe bürünen Kars, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Turistik Doğu Ekspresi'yle şehre gelen turistler Kafkas dansıyla karşılanıyor.

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Kars'ta kar üzerinde birbirinden güzel figürleri sergileyen Kafkas ekibi, şehre gelen turistik Doğu Ekspresi yolcularına unutulmaz bir gün yaşattı.

Kars Kalesi eteklerinde Kafkas ekibinin gösterisine eşlik eden turistler de bol bol fotoğraf çekerken, Kafkas dansının karla bütünleşmesine şahitlik etti.

Dans ekibi, ‘Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa’ gösterisi ve Onuncu yıl Marşı’yla misafirlere birlik beraberlik vurgusu yaptı.

Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, Doğu Ekspresi ile Kars’a gidenleri en iyi şekilde ağırladıklarını söyledi.

Özer, “Kış sezonunda Kars’ta yoğun bir program geçiyor. Doğu Ekspresi, Turistik Ekspres, hava yolları, kara yollarıyla şehrimize insanlar geliyor. Şehrimizin güzelliklerini gün yüzüne çıkaran çalışmalar oluyor. İlgili bakanlıklar ve ilgili müdürlükler kendilerine özel çalışmalar hazırlıyor. Bununla birlikte yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeri olan Kars Kalesi ve Bedesten bölgesinde Kafkas halk danslarıyla, mahalli folklor ekipleri çekimleri oluyor. İnsanlar da bu görsel şova katılım sağlıyor” dedi. (İHA)



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