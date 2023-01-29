Kartalkaya Kayak Merkezi’nde tüm pistler açıldı

Bolu'da etkisini gösteren kar yağışıyla Türkiye'nin önemli kış turizmi tesislerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde tatilci yoğunluğu arttı.

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Bolu’da dünden bu yana devam eden yağış, Ankara ile İstanbul arasında yer alan Köroğlu Dağı’nın zirvesindeki merkezde kar kalınlığını arttırdı. Yapay karlamayla desteklenen, kalınlığın 1 metreyi aştığı pistlerin tamamı ziyaretçilere açıldı.

Yağışın etkisi ve yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı merkeze gidenler, kayak ve snowboard yaparak eğlendi. Merkezdeki otellerin doluluk oranın yüzde 100’e yaklaştı.

Kayak merkezindeki 2 otelin genel müdürü Yusuf Avcı, bölgede 2 gündür süren yağışla pistlerin tamamının kayak yapmaya elverişli hale geldiğini söyledi.

Avcı, pistlerde kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığını anlatarak, “Kartalkaya’da kayak şöleni yaşanıyor. Tüm pistlerimiz açık. Kayakseverlerin çok yoğun talebi var” dedi.

Otellerin doluluk oranlarının yüzde 100’e yaklaştığını aktaran Avcı, “Yoğun yağış bekleniyor. Bundan sonra kayakta sorun yaşanmayacak. Daha önce yapay karlama ile hizmeti veriyorduk” ifadesini kullandı. (AA)

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