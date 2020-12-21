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Türkiye’nin en pahalısı… Geceliği 80 bin lira!
Türkiye’nin en pahalısı… Geceliği 80 bin lira!
Corona virüsü nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağını tatil merkezlerinde değerlendirmek isteyenler yılbaşı gecesi için araştırma yapmaya başladı. Kış turizminin vazgeçilmezi Bolu Kartalkaya'daki dağ evlerinin konaklama bedelleri ise dudak uçuklattı.
Seyahat 21 Aralık 2020 - 09:03

25 Aralık’ta sezonun açılacağı Kartalkaya’daki 5 otelden biri, bünyesinde bulundurduğu iki dağ evi ile zengin müşterilerine hizmet veriyor.

(FOTO: DHA)

‘Luxury Chalet’ adı verilen dağ evlerinde yılbaşı gecesi konaklama ücretleri ise 80 bin lirayı buluyor. Ayrıca yılbaşı gecesi en az 4 gece konaklama şartı bulunan dağ evleri için şimdiden rezervasyonlar neredeyse tamam…

(FOTO: DHA)

FARKLI KONSEPTE FARKLI FİYAT

Dağ evlerinin bağlı olduğu otellerin Batı Karadeniz Bölge Koordinatörü olan Yusuf Avcı, “Luxury Chalet’ dediğimiz villalar pandemi döneminde özellikle çok yoğun ilgi görüyor. Tabii kısıtlı sayıda olduğu için şu anda çoğu doldu. Oradaki konsepte göre biz fiyatı ayarlıyoruz. Çok farklı bir konsepti ve inanılmaz hizmet kalitesi var. Yılbaşında gecelik 80 bin TL civarında. Yılbaşından sonra ucuzlama olacak” dedi. (DHA)

 

Son güncelleme: 09:13 - 21.12.2020
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