Kartalkaya’da hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

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Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve iki bin metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Kartalkaya’da tatilciler kayak, snowboard ve kızak yaparak eğlendi.

İstanlbul’dan Kartalkaya’ya giden İlknur Hacısüleymanoğlu, “Kartalkaya güzel ama ücretler pahalı geldi. Hava güzel. Çok soğuk değil. Tatilin her türlüsü güzel tabii ki” dedi.

Kartalkaya’daki bir otelin genel müdürü Emir Aras da “Bu sene biraz daha güzel kar yağdı aralık ayında. Önümüzdeki hafta iyi bir kar yağışı gelecek. Pistler şu anda kayağa uygun. Rezervasyonlardan memnunuz” diye konuştu. (İHA-DHA)

