Kartalkaya’da sömestr yoğunluğu
Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'ya sömestr tatili için gidenler, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.
Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da bulunan 5 otelde, sömestr tatilinde yüzde 90 doluluk oranına ulaşıldı.
Yarıyıl tatilinde Kartalkaya’ya giden binlerce tatilci, ilk günden pistleri doldurdu.
Pistlerde kar kalınlığı 2,5 metre ulaşırken, telesiyejlerle Köroğlu Dağları zirvesine çıkan tatilciler de kayak ve snowboard yaptı. (DHA)