Kartalkaya ve Palandöken’de yarıyıl tatili yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ne ve Palandöken Kayak Merkezi 2'ye giden tatilciler, kayak ve snowboard yaparak eğlendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara ile İstanbul arasında Köroğlu Dağı’nın zirvesindeki avantajlı konumu dolayısıyla günübirlik veya konaklamak için Kartalkaya’yı tercih eden ziyaretçiler, yapay karlamayla 1 metreyi bulan pistleri kullanıyor.

Otellerin yüzde 85 doluluk oranıyla hizmet verdiği merkezdeki pistlerde yoğunluk yaşanırken, çocuklar kayak eğitmenleri eşliğinde kayak ve snowboard yapmayı öğreniyor.

Merkezdeki iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, gelecek hafta beklenen yoğun kar yağışıyla rezervasyonlarda artış yaşanarak otellerin doluluk oranının yüzde 100’e ulaşacağını belirtti.

Avcı, yapay karlama sisteminin aralıksız çalıştığını anlatarak, tatilcilerin kayak keyfini yaşamaları için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi.

PALANDÖKEN

Palandöken Kayak Merkezi 2’de de yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yaparak vakit geçirdi.

Kayakseverleden Banu Şavata, yurt dışından tatil için ilk kez geldiği Erzurum’da kayak yapmanın keyfini yaşadığını söyledi. Şavata, burada çok güzel zaman geçirdiğini belirtti.

Kayağa yeni başlayan ve yarıyıl tatili için Erzurum’a giden Sümeyye Koçak ise Palandöken’de kayak yapmaya başladığını ve pistlerin son derece güzel olduğunu bildirdi.