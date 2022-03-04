Kartepe’de ‘beyaz’ güzellik

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan ve İstanbul'a yakınlığıyla bilinen Kartepe, mart ayında etkili olan kar yağışıyla beyaz güzelliğe büründü.

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Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü Kocaeli’nin Kartepe ilçesi dün gece etkisini gösteren kar yağışıyla adeta beyaza büründü.

Marmara’nın önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe’de kar kalınlığı ise 148 santimetreye ulaştı.

Mart ayında etkisini gösteren kar yağışıyla vatandaşların akınına uğrayan Kartepe, hem kayak merkezleriyle hem de doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini topluyor.

Samanlı Dağları arasında bulunan Kartepe’nin kar manzarası, drone ile havadan da görüntülendi. (İHA)