Kastamonu’daki doğa harikası Valla Kanyonu

Kanyon, Pınarbaşı’nın 26 km. kuzeyindeki Muratbaşı köyü yakınlarında, Devrekani çayı ile Kanlıçay’ın buluştuğu yerde başlıyor.

Kuzeydeki Cide’ye doğru yaklaşık 10 km uzanan kanyon, 800-1200 m arasındaki yüksek kayalık uçurumlara sahip.

Bu kayalıklarda kartal, şahin, akbaba gibi yırtıcı kuşlar yaşamakta.

Oldukça zengin bitki örtüsüne sahip Valla Kanyonunda bulunan şelaleler ve göletler, bölgeye yapılan geziyi doyumsuz kılıyor.

Kanyonun içinin, profesyonel grup eşliğinde ve uygun ekipman olmadan gezilmesi oldukça tehlikeli.

Ancak girişi ve çıkışında yerel rehberler ile kısa girişler yapabilmek mümkün.

Kastamonu Valiliği tarafından yaptırılan özel oturma alanlarının da bulunduğu Bakacak Tepesi de, bu görkemli görüntüyü kuşbakışı izlemek, fotoğraf çekmek için en ideal nokta.