Kayak merkezlerinde tatil bereketi: Doluluk yüzde 90’ı buldu

Trabzon Zigana, Ordu Çambaşı, Samsun Akdağ, Çankırı Ilgaz, Bolu Kartalkaya, Sivas Yıldız Dağı Kayak merkezleri sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte vatandaşların akınına uğradı. Kısıtlamalar nedeniyle hafta içi günü birlik gelen vatandaşlara hizmet veren tesislerden, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yalnızca otellerde konaklayan müşteriler yararlanırken, okulların 3 haftalık karne tatilinin başlamasıyla birlikte tesislerde doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı.

HEM KAYAK HEM DE DOĞANIN KEYFİNİ ÇIKARIYORLAR

Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kayak merkezlerinde bulunan restoranlarda yalnızca konaklayan müşterilere hizmet verilirken, tesislerde kızak, kayak, snowboard ve kar motoru vatandaşların hizmetine sunuluyor. Aylardır evlerinde kapalı durumda kalan çocuklar, karne tatilinin ilk günlerinde aileleriyle birlikte kayak merkezlerine giderek, havanın soğuk olmasına aldırmadan kızakla kayarak tatilin keyfini çıkarıyor.

GEÇEN YILA GÖRE DURGUN

Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi tesis işletmecilerinden Murat Eroğlu, pandemi nedeniyle geçen yıla oranla durgun bir sezon geçirdiklerini belirterek, “Otelimizde 29 odamız bulunuyor. Karne tatili olduğu için aileler konaklamayı tercih ediyor. İnsanlar artık evde sıkıldılar. Nefes almaya, doğaya, temiz havaya çıkmak istiyorlar. Bu nedenle şuanda yüzde 90 civarında doluluk oranına ulaştık. Ancak geçen yıllara göre durgun bir sezon geçiriyoruz” dedi.

ÖNLEMLER ÜST SEVİYEDE

Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve özellikle Ankara ve İstanbul’dan gelen vatandaşların ilgi gösterdiği Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yeterli kar yağışının olmaması nedeniyle sezon geç açıldı. Bölgedeki iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, geçen yıllarla kıyaslandığında karın geç yağdığını söyleyerek, tesislerde her türlü ünlemleri aldıklarını dile getirdi. Tatilcilerin gönül rahatlığıyla zaman geçirebileceklerini vurgulayan Avcı, “Otelde en üst seviye önlemler aldık. Dolayısıyla kayakta bireysel spor olduğu için daha korunaklı, maskeli ve pistlerde mesafe zaten geniş olduğu için burada sıkıntı yok. Tek kullanımlık maskeler, bere ve hatta tek kullanımlık giysiler aldık. Otellerimize ilgi tatille birlikte arttı. Günü birlik ziyaretçilerin yanı sıra konaklama yapanların da sayısı arttı” diye konuştu.

GEÇ BAŞLAYAN SEZONUN UZUN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Kabadüz’ün Çambaşı Yaylası’na çıkan yerli ve yabancı ziyaretçiler, 2 bin rakımlı dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirirken, konaklamak isteyen vatandaşlar ise bungalov evleri tercih ediyor. Havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sezona geç başlayan kayak merkezinde kar kalınlığı, son günlerde etkili olan yağışla 80 santimetreye ulaştı. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, bu sezon karın geç yağması nedeniyle kayak merkezinin gecikmeli açıldığını ancak sezonun uzun sürmesini beklediklerini ifade etti.

SİVAS’DA BOŞ YER KALMADI

Ilgaz’daki tesisler ve otellerde de yoğunluk artarken, 18 Ocak’ta sezonu açan Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezindeki otel ve bungalov evler tamamen doldu. Kayak merkezinde, 3 haftalık tatil sürecinde boş yer olmadığı belirtildi. Samsun Akdağ Kayak Merkezine ise çevre illerde yaşayan vatandaşların ilgi gösterdiği ve yoğunluğun ise geçen yılları aratmadığı açıklandı.