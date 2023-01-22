Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı en fazla Davraz’da

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Davraz'da ölçüldü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz’da 62, Saklıkent’te 59, Denizli’de 32, Palandöken’de 30, Nemrut’ta 23, Çambaşı ve Murat Dağı’nda 21, Uludağ’da 20, Sarıkamış’ta 19, Erciyes’te 16, Kartalkaya ve Zigana’da 15, Kümbet’te 14, Konaklı’da 13, Hakkari’de 12, Kop’ta 11, Yedikuyular ve Yalnızçam’da 9, Konaklı ve Mersivan’da 7, Ergan’da 6 ve Salda’da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

En düşük / En yüksek

Kartalkaya: -3 / 4

Palandöken: -5 / 0

Saklıkent: -3 / 4

Hakkari: -11 1

Kartepe: -3 / 10

Uludağ: 2 / 5

Nemrut: -3 / 1

Yıldız Dağı: -2 / 7

Ilgaz: -1 / 7

Erciyes: -4 / 5

Ovacık: -2 / 6

Sarıkamış: -12 / 0

Yıldıztepe: -3 / 6

Denizli: -2 / 4 (AA)

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