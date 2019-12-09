Kayak tatili için bavulunuzda olması gereken 7 şey

Kış mevsimine giriş yapmamızla birlikte kayak sezonu da açılıyor. Biletleri alıp, kalacak yer ayarlandıktan sonra geriye tek bir şey kalıyor: Bavul yapmak. Özellikle de çocuklu aileler için belki de tatil sürecinin en meşakkatli işi olan bavul hazırlamayı sizler için daha kolay hale getirecek, kayağa giderken yanınızda götürmeniz gereken olmazsa olmazlar...

Termal Giysiler



Kayak tatiline gidiyorsanız göze almanız gereken belki de en önemli etken havanın soğukluğu. Kafanızı boşaltmak, eğlenmek ve bolca kayak yapmak üzere gittiğiniz tatilde soğuktan üşüyerek tatilinizin kötü bir deneyime dönüşmesini istemiyorsanız yanınızda mutlaka termal içlik bulundurun. Kar pantolonunuz ve kar montunuzun içine giyebileceğiniz termal giysiler, tatilinizin en büyük kurtarıcısı olabilir.

Kayak İçin Sırt Çantası



Sabah güzel bir kahvaltıdan sonra pistin yolunu tutanlardansanız ve gün boyu otele bir daha uğramayı düşünmüyorsanız, su geçirmez bir sırt çantası kayak bavulunuzun olmazsa olmazlarından. Gün boyu yanınızda bulundurmanız gereken eşyaları, mataranızı, yedek çoraplarınızı ve gün içerisinde atıştırmalık olarak yiyebileceğiniz yiyecekleri muhafaza etmek ve bir daha otele dönmek zorunda kalmamak için bavulunuzda sırt çantanıza mutlaka yer açın. Aynı zamanda pistte yürürken kayakları ve board'u elinizde taşımayıp sırt çantanıza bağlayabilirsiniz.

Kayak Gözlükleri



“Hava zaten belki kapalı olacak, gözlüklere ihtiyacım yok.” diye düşünmeyin. Hem yoğun kar yağışı durumlarında daha rahat bir görüşe sahip olmak hem de güneşin açtığı vakitlerde daha rahat bir şekilde kayak yapabilmek için kayak gözlüğü bavulunuzun en önemli parçalarından olmalı. Gözlüğünüzü seçerken buhar yapmamasına ve yüzünüze tam oturmasına dikkat edin.

Su Geçirmeyen Bot

Kayak tatiline giderken giyeceğiniz kıyafetler kadar ayakkabınız da tatilinizin konforlu geçmesi açısından oldukça önemli bir yer tutuyor. Su geçiren ve kayan bir botla tatilinizden hiçbir şey anlamamanız ve olası kazalar yaşamanız olası. Bu nedenle hiçbir şekilde su almayan ve ayaklarınızı soğuktan koruyacak, aynı zamanda da karda kaymayacak bir çift botu bavulunuzda bulundurmanız daha konforlu bir tatil için en önemli adımlardan.

Yelek



Kayak yapmaktan yorulup bir mola vermek istediğinizde ve üzerinizde bulunan kar montu sizi sıcaklatıp bunaltmaya başladığında yardımınıza koşacak bir giysi olan yelek, vücudunuzun en çok üşümeye müsait bölgelerini korurken öte yandan da ferahlamanıza da yardımcı olur.

Cilt Bakım Ürünleri

“Kar tatiline giderken güneş kremini ne yapacağım?” diye düşünmeyin. Belki de tatilinizin en önemli parçalarından olan güneş kremine bavulunuzda mutlaka yer açın.

Kask



Kayak yaparken ne yazık ki gerek pistin tam olarak tanınmamasından dolayı gerekse hava koşullarından dolayı istenmeyen kazalar ortaya çıkabiliyor. Bu kazalar yaşandığında bir sağlık problemiyle karşılaşma riskini en aza indirmek adına yanınızda mutlaka kask bulundurun ve kayak yapmaya kaskınızla gidin. Alacağınız kaskın kafanıza tam olarak oturmasına dikkat edin.

Kaynak: OGGUSTO