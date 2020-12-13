Kayak ve sıcak bir arada

Kütahya’daki Murat Dağı, kayak tutkunlarının favori rotaları arasına giriyor. Bölgedeki tesislerin en büyük özelliği ise termal kaynaklara da sahip olması ve kış sporları ile kaplıca keyfini buluşturması...

Kütahya'nın Gediz İlçesi sınırlarında bulunan Murat Dağı, Türkiye'de kış turizminin yükselen yıldızı oldu. 2 bin 312 metre yükseklikteki dağ, konuklarına sıradışı bir tatil deneyimi yaşatıyor. Çünkü bölgede kış sporları için uygun alanların yanısıra önemli termal kaynaklar da bulunuyor. Böylece Murat Dağı'nı tercih edenler, Türkiye'de ilk ve tek olarak kayak ve kaplıca keyfini aynı anda yaşayabiliyor.

Sıcaklığı 37 ila 43 derece arasında değişen kaplıcanın suyu, mineraller açısından oldukça zengin. İçerdiği sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, bromür ve sülfatla başta romatizma olmak üzere; deri, kadın hastalıkları, sinir ve kas sorunları gibi pek çok rahatsızlığı iyileştirmeye yardımcı oluyor. 1450 metre yükseklikteki termal su, Türkiye'nin en yüksek noktasından çıkan sıcak su olma özelliğine de sahip. Bölgede kayak ve kaplıca dışında doğa yürüyüşü, kamp, foto safari, flora ve fauna gözlemciliği, dağ bisikleti, dağcılık, off-road gibi alternatif turizm aktiviteleri de yapılabiliyor.

PİSTLERİ HER SEVİYEDE SPORCU İÇİN UYGUN

Bölgedeki kayak alanları henüz çok yeni. 2009'da ölçümleri yapılan bölgedeki kayak merkezi, 2012'de 200 metrelik babylift pist ile hizmete açıldı. Pist uzunluğu 2 bin 53 metresi aktif olmak üzere 7 bin 767 metreye ulaştı. 753 metre uzunluğunda teleski de hizmete açık. Tesiste iyi derece kırmızı, orta derece mavi ve eğitim seviyesinde yeşil renkli kayak pisti ile kızak pisti mevcut.

Günübirlik değerlendirilebileceği gibi bölgede konaklama seçenekleri de zengin. Villa tipi evler, apart motel, ahşap evler ya da kamp alanları gibi her keseye uygun seçenekler var. Bölgede 168 yataklı 34 adet pansiyon bulunuyor. Bölgeye özel araçlarıyla gidecek olanların ise mutlaka kış lastiği kullanması tavsiye ediliyor.