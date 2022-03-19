Kayakseverler Kartepe’ye akın etti

Kocaeli'de yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye devam ediyor. Kartepe ilçesinde bulunan Samanlı Dağları'nda kar kalınlığı 2 metre 80 santimi bulurken vatandaşlar da kar keyfini kayak merkezlerinde çıkardı.

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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor. Samanlı Dağları’nda kar kalınlığı 2 metre 80 santim olarak ölçüldü. Vatandaşlar da Kartepe’de kayak merkezlerine akın etti.



“İKİNCİ SEZON YAŞIYORLAR”

Kartepe’de kayak merkezi sorumlusu Taner Tamer, “Şu an tesislerimizde 280 santimetre civarında kar bulunmaktadır. Kayakseverler bugün, sezonun ortasındaymış gibi yoğunluk yaşattılar. Önümüzdeki günlerde de böyle devam etmesi bekleniyor. Birkaç gün içerisinde yağacak olan karlarla beraber 3 metrelik karımız olacak. Son yıllarda sezonumuz ortalama 15-20 Mart civarlarında kapanıyordu. Bu sene ise gerçekten beklenmedik şekilde bir kar yağışımız var. Bu da kayakseverleri çok mutlu etti. Çünkü daha önce çok kısa bir sezon yaşıyorlardı. Bu sene ise resmen ikinci bir sezon yaşıyorlar” dedi.

Karın tadını çıkarmak için ailesiyle İstanbul’dan Kartepe’ye giden Derin Yılmaz, “Burası çok güzel ve ilk defa kayak yapıyorum. Trenle geldik, zor bir yolculuktu. Fakat geldiğimiz yer çok güzel olduğu için bu zorluğa değdi” diye konuştu. (İHA)