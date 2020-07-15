Kayalara oyularak yapılan Koimesis Tes Panagias Kilisesi

Konya'nın, yerleşim tarihi Neolitik Çağ‘a kadar uzanan bölgesi Sille’nin güney yamacındaki dağın eteğinde, Dikili Kaya mevkiinde kayaya oyularak yapılan Koimesis Tes Panagias Kilisesi, Anadolu'nun zengin tarihinin ilginç örnekleri arasında.

Üç nefli bazilikal planlı olan kilisedeki duvar işçiliğinden yapının en az iki farklı dönemi olduğu anlaşılmakta.

Başlangıçta iki nefli olan kilise güney ve doğu yönünde genişletilerek bugünkü halini almış.

2006 yazında yapılan temizlik çalışmalarında kilise zemininde çeşitli mezarlar bulunmuş.

Kilisesi'nin kuzey duvarında ve kemer yüzeylerindeki freskolar hala görülebiliyor.

Freskolarda, kiliseye adını veren Meryem'in ölüm sahnesi (Koimesis) seçilebilmekte.

Kompozisyonun sol tarafında, İsa'nın kucağında Meryem'in çocuk ruhu, sağ tarafta ise başları haleli, öne hafifçe eğilmiş aziz figürleri yer alıyor.

Apsis önündeki payeleri birbirine başlayan kemer karınlarında ve paye yüzlerinde de ayakta, boydan resmedilmiş Meryem ve aziz tasvirleri bulunuyor.

Kilisenin doğusuna geniş bir mekan eklenmiş.

Dikdörtgen planlı olan bu mekan biri günümüze gelememiş dört ayak ile bölünmüş.

Yapılan kazılarda tespit edilen ocak nişleri ile tahıl veya sıvı gıdaların saklandığı çukurlar, buranın bir manastır yemekhanesi (trapeza) olduğunu ortaya koyuyor.