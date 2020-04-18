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Kayıp Nazi altınlarının dibinde olduğuna inanılan Toplitz Gölü
Kayıp Nazi altınlarının dibinde olduğuna inanılan Toplitz Gölü
Avusturya Alpleri'nde yer alan Toplitz Gölü, çevresiyle birlikte harika doğal güzelliğinin yanısıra ilgi çekici bir efsane nedeniyle de gündemde kalıyor.
Seyahat 18 Nisan 2020 - 13:07

Bu efsaneye göre, Naziler 2. Dünya Savaşı’nı kaybedeceklerini anlayınca ellerindeki altın ve önemli belgelerin düşmanlarının eline geçmemesi için Hitler’in planını hızlıca uygulamaya koydu.

Foto: DepoPhotos

Altın ve belge dolu metal sandıklar iyice izole edilerek Toplitz Gölü’nün derinliklerine atıldı.

Foto: DepoPhotos

Bir buçuk kilometre uzunluğundaki göl Avusturya'nın ortasındaki Salzkammergut bölgesinde bulunuyor. Göl, 1943 yılında Naziler tarafından test istasyonu olarak kullanılmış, Naziler bu bölgeye işledikleri suçların delillerini saklamışlardı.

Foto: DepoPhotos

Bazı görgü tanıkları, SS subaylarının o yıllarda suyun içine ağır metal kutular attıklarını söylüyorlar. Ancak suyun içinde ne olduğunu kimse tam olarak bilemiyor.

Foto: DepoPhotos

İştah kabartan bu söylenti nedeniyle göle dalışlar gerçekleştirildi. Hatta bir Alman grubun 1959 yılında gerçekleştirdiği dalışta üzerinde Nazi arması bulunan içi gümüş dolu bir kutu da bulundu.

Foto: DepoPhotos

Göl, günümüze kadar hazine avcılarının iştahını kabartmaya devam ediyor ama altınları bulma hırsı çok sayıda hazine avcısının boğularak ölmesine de neden oldu.

Foto: DepoPhotos

Çünkü 103 metre civarında derinliğe sahip gölde 20 metreden sonra oksijensiz ortam başlıyor. Gölün dibindeki birki örtüsünün sıklığı da dalış ve görüşü zorlaştırıyor.

Foto: DepoPhotos

Salzburg’a 98 km mesafedeki gölün ziyaretçileri tabii ki sadece hazine avcıları değil. Doğaseverler, özellikle bahar aylarıyla birlikte yeşilin her tonunu barındıran Toplitz Gölü’nün çevresinde yürüyüş yapmak, bisiklete binmek, suyunun sıcaklığının yaz aylarında yükseldiği göle girmek için buraya akın ediyor.

Foto: DepoPhotos

Zengin bir balık çeşidini de barındıran gölde, sportif balıkçılık da yapılabiliyor. Turistlerin sevdiği aktivitelerden biri de gölde tekne turuna çıkmak.

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