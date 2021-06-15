Kayıp Şehir Atlantis kumda canlandı

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen ve her yıl farklı konseptle açılan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, bu yıl Kayıp Şehir Atlantis temasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Festival alanında bulunan ve kış şartlarından dolayı yıpranan heykellerin bir kısmı onarılırken, bazıları ise yıkılarak yeni heykeller yapıldı.

100’ün üzerinde kum heykelin bulunduğu festival alanında, kayıp şehir olarak mitolojide geçen Atlantis’in anlatıldığı heykelin yanı sıra, dev kambur balina heykeli ilgi topladı.

Festival direktörü Cem Karaca, “Tamamen hayal ürünü olan, mitolojide kayıp ada veya kayıp kıta olarak bilinen Atlantis’e özgü canlandırmalar yapıldı. Sezon açılışımızı yaptık, 1 Temmuz itibarıyla yoğun ziyaretçi akını bekliyoruz. Gelen ziyaretçilerimize birbirinden ilginç Atlantis temasının içinde olduğu, dünya harikalarının örneklerinin de bulunduğu bir anı, bir iz bırakacağız” dedi.

Atlantis’in deniz üzerinde değil, kum üzerinde yükseleceğini anlatan Karaca, “İnsanları şaşırtacağımız farklı temaları işledik. 15 metre boyunda kambur balina heykeli yaptık. Ziyaretçilerin bu heykele çok ilgi göstereceğini düşünüyorum” diye konuştu. (DHA)