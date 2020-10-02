Kayseri’de 2 bin yıllık yer altı şehri keşfedildi

Kayseri’de 2 bin yıllık yer altı şehri keşfedildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde geçen yıl tespit edilen, 26 giriş noktası bulunan ve 1300 metre uzunluğunda olan yer altı şehrinin turizme kazandırılması için yakın zamanda çalışma başlatılacak.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ve beraberindeki heyet, daha önce sık sık yer altı şehrinin bulunduğu Melikgazi ilçesi Büyükbürüngüz Mahallesi’nde geçen yıl araştırma yaptı.

Yapılan araştırma sonrası, 26 farklı girişi bulunan bin 300 metre uzunluğunda olan yer altı şehri keşfedildi.

2 BİN YILLIK TARİH

Temizlik ve aydınlatma çalışmalarının başladığı yeraltı şehrinin 2 bin yıllık geçmişi olduğu belirtildi. Tarihi yer altı şehrinin turizme kazandırılması için yakın zamanda çalışmalara başlanacak.

“EN UZUN YERALTI ŞEHRİ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şunları söyledi:

* Büyükbürüngüz’de bulunan yeraltı şehri önemli bir keşif. En uzun yeraltı şehri niteliğini taşıyor. Buradaki çalışmalarım halen devam ediyor.

* Koramaz Vadisi ile aynı anda ilerliyor, çünkü birbirlerine çok yakın bölgedeler. Tespit ettiğimiz yer altı şehrinden mahalleler arası bir geçiş söz konusu.

* Talas ilçesine kadar yer altı şehrinin uzandığı şeklinde ifadeler var ama bunun araştırmasını yapıyoruz. En kısa zamanda turizme kazandıracağız. (DHA)