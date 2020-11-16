Kaz Dağları’nda sonbahar bir başka güzel

Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında zengin flora ve faunası, endemik bitki türleri, ormanları ve mitolojik geçmişiyle büyük öneme sahip Kaz Dağları, sonbaharla rengarenk bir tabloya dönüştü.

Türkiye’nin dört bir yanındaki ormanlarda sonbaharla ortaya birbirinden güzel görüntüler çıkarken, Kaz Dağları da rengarenk oldu.

Çok sayıda endemik bitki türünü bünyesinde barındıran Kaz Dağları, yüksek oksijen oranının yanı sıra mitolojik geçmişiyle de dikkat çekiyor.

Bir tarafı Balıkesir’in Edremit ilçesinin kuzeyinde, bir tarafı ise Çanakkalenin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kaz Dağları, bugünlerde sonbahar mevsiminin bütün güzelliklerini bir tablo şeklinde ziyaretçilere sunuyor.

Sonbahar ile Kaz Dağları’nın yeşil ormanlarının bir bölümü adeta kızıla boyanmış durumda. Dinlenme ve piknik alanı olarak öne çıkan Üççat, Ardıçbaşı, Kökeğrek, Yedi Kardeşler gibi yerler, güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Kestane ağaçlarının kırmızı, kayın ağaçlarının sarı, çam ağaçlarının yeşil, yabani kavak ağaçlarının açık sarı, meşe ağaçlarının ise kahverengi yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşüyle Kaz Dağları, etkileyici bir güzelliği ziyaretçilerine sunuyor.

Birçok vatandaş da, özellikle corona salgınının yaşandığı şu günlerde, kalabalık şehir ortamından uzaklaşmak için Kaz Dağları’na, sonbaharın kendilerine sunduğu güzelliği yaşamaya, temiz hava almaya gidiyor. (DHA)