Saçı dökülenler Keloğlan Mağarası’na akın ediyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Mallı Dağı'nda bulunan ve içinde çok sayıda sarkıt ve dikitin yer aldığı Keloğlan Mağarası, bölgede anlatılan kel çoban efsanesinin ardından, özellikle saçı olmayan ve dökülenlerin ilgisini çekiyor.

Dodurgalar Mahallesi yakınındaki Mallı Dağı’nda bulunan ve 145 metre uzunluğundaki mağaranın içinde sarkıt, dikit, sütün, makarna sarkıtı ve örtü damla taşlar bulunuyor. 1990 yılına kadar kimsenin dikkatini çekmeyen, sadece çobanların bildiği mağara, yapılan çalışmalar sonrasında 2003 yılında turizme kazandırıldı. Türkiye’de turizme açık 14 mağaradan biri olan Keloğlan Mağarası’nın içi bir nevi damla taş ormanını çağrıştırıyor.

Tur operatörü Emre Süllü, “Bu bölgede yaşayan ve dışarıdan gelenler kel çobanın efsanesini duyunca mağaraya geliyor. Efsaneye göre, kel çoban saçı olmadığı için sevdiği kızla evlenemeyince kendini buraya kapatmış, günler sonra mağaradan çıktığında saçları varmış, köye döndüğünde kızla evlenmiş. Bunu duyanlar mağaraya gelerek medet umuyor” dedi.

KEL ÇOBAN EFSANESİ

Mağaraya ismini veren efsane ise şöyle; eskiden bölgede çobanlık yapan genç, bir kıza aşık olur. Ancak kel olduğu gerekçesiyle sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyince kendini dağlara vurur. Dolaşırken yorgun düşer ve gördüğü mağaraya girer. Burada günlerce uyuyan genç, uyandığına saçlarının çıktığını görür.

Köyüne döndüğünde, aşık olduğu kız onu görür ve evlenirler. O günden sonra da mağaraya ‘Keloğlan’ adı verilir. Bu efsane bölgede sıkça anlatılır. (DHA)