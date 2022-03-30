Kemaliye de artık sakin şehir

Şavşat, Halfeti, Güdül... Bunlar, Türkiye'nin sakin şehirleri. Son olarak, Cittaslow International Başkanlık Konseyi'nin yaptığı toplantıda, Erzincan'ın Kemaliye ilçesi de sakin şehirler ağına dahil edildi.

Sozcu.com.tr

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Cittaslow International Başkanlık Konseyi’nin 26 Mart 2022’de çevrim içi yaptığı toplantıda, Erzincan’ın Kemaliye ilçesi sakin şehirler ağına dahil edildi.

Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, “Uluslararası sakin şehirler ağına girmek üzere yaptığımız başvuru yapılan toplantıda kabul görüldü. Kemaliye 30 ülkeden 281 şehrin bulunduğu ağa dahil olmuş ve uluslararası bir tescili daha kazanmıştır” dedi.

KEMALİYE İLÇESİ

1926’da Malatya’ya bağlı olan Kemaliye, 1938 yılında Erzincan iline bağlandı. Geçmişte Eğin olarak bilinen ilçenin adı Mustafa Kemal’in adından esinlenerek Kemaliye’ye çevrildi.

Keban Baraj Gölü kıyısında, çok etkileyici bir vadinin içinde bulunan Kemaliye, günümüzde geleneksel yöre mimarisini ve dokusunu büyük ölçüde korumakta.



Kemaliye, Büyük Kanyon’dan sonra dünyanın ikinci büyük karanlık kanyonuna sahip. Karanlık kanyon yerli turistler tarafından pek bilinmese de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Her yıl ilçede halı festivali düzenleniyor. Dünyaca ünlü Eğin halıcılığı ise öğretilmeye ve yeniden geliştirilmeye çalışılıyor.

İlçe aynı zamanda evleriyle de ünlü. İlçede aynı zamanda pek çok tarihi alan var; Endiçi Kalesi, Roma Mezarlığı, Pigan Kalıntıları, Hasgel Kalıntıları, Arsanias Kalıntıları, Topkapı Kalesi, Orta Camii, Kadıgölü, Ala Mağarası, Ocak Köyü.

İlçenin arazisi tarıma elverişli olmadığı için, halk ise küçükbaş hayvancılık ve arıcılıkla geçimini sağlıyor.

Uzun zamandır turizmi geliştirmeye çalışan ilçe sakinleri üç yıldır Cittaslow ağına girebilmek için 54 kriteri yerine getirmeye çalışıyordu.

CITTASLOW NEDİR?

Adı, İtalyanca Citta (Şehir) ve İngilizce Slow (Yavaş) kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıkmış. Cittaslow felsefesi yaşamın, yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşanması gerektiğini savunuyor. İnsanların birbirleriyle gerçek anlamda iletişim kurabildikleri şehirleri üye olarak kabul ediyor.

Merkezi İtalya’nın Orvieto bölgesinde olan oluşumun ilk üye şehri ise İtalya’daki Greve in Chianti bölgesi. Nüfusu 50 binin altında olan kentler üye olabiliyor.

Kuruluşun amacı; kentlerin kendi kimliklerine sahip çıkması ve diğer kentlerle aynılaşmalarını önleme isteğidir.

Birliğe üye olmak isteyen kentlerin üye olabilmeleri için birtakım kriterler mevcut. Böylece üye adayı kentin, Cittaslow felsefesine uygunluğu denetleniyor Ana kriterler ise şöyle:

1. Çevre politikaları

2. Altyapı politikaları

3. Kentsel yaşam kalitesi politikaları

4. Tarım, turizm, esnaf ve sanatkârlara dair politikalar

5. Misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar

6. Sosyal uyum

7. Ortaklıklar

İtalya’dan ülkemize de yayılan bu oluşum, 30 ülkede 281 üyeye sahip.

Cittaslow, daha çok Avrupa’dan başvuru alıyor. Fakat Türkiye’den de 21 adet yer bulunuyor. Türkiye’deki ilk sakin şehir unvanını ise Seferihisar almış.