Kemer gezilecek yerler: Kemer’e nasıl gidilir? Kemer’de mutlaka görülmesi gereken 4 yer…

Son yıllarda Söğüt Cuması, Altınkaya, Dere köy gibi yüksek yerlere yapılan safari turizmi ve Beldibi, Molla Deliği gibi mağara turizminin gelişmekte olduğu Kemer'de spor turizmi de en önemli turizm gelirleri arasında sayılabilir. Kıyılarının tamamı doğal plaj olan Kemer'in tarihi ve turistik yerleri hakkında bilmeniz gerekenler Kemer tatil ve gezi rehberimizde. İşte Kemer tatilinde gezilecek yerler...

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Kemer Batı Toros Dağları’nın eteklerinde 52 kilometrelik kıyı şeridiyle ülkemizin turizm merkezlerinden. Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerinin başını döndüren bir cennet adeta. Deniz, orman ve dağların bir noktada buluşması bu güzel ilçeye bambaşka bir hava katıyor. Kemer adı nereden geliyor? İşte Kemer’in gezilecek tarihi ve turistik yerleriyle ilgili hazırladığımız Kemer tatilinizde size yardımcı gezi rehberimiz…

KEMER’E NASIL GİDİLİR?

Kemer, İstanbul'a 770, Ankara'ya 590, İzmir'e 515, Antalya'ya 42 kilometre. Otobüs şirketlerinin çoğunun Kemer'e direkt seferi var. Ayrıca Antalya'dan da Kemer'e sık sık otobüs seferleri yapılıyor. Antalya Havaalanı Kemer'e yaklaşık 60 kilometre.

KEMER’DE GEZİLECEK YERLER

Konaklama için lüks otellerin yanı sıra butik oteller ve pansiyonlarla doludur Kemer. Tekirova, Çamyuva, Kiri, Beldibi, Göyünük, Kemer'in içinde bulunan ve Kemer kadar tanınan koylardır. Ayrıca Kemer'in içinde her yerden denize girilebilir. Kemer'den Sögüt Cuması, Altınyaka Dere köyü gibi noktalara cip safarileri düzenleniyor.

1. MOLLA DELİĞİ MAĞARASI

Kemer’in batısında bulunan Tahtalı Dağı’nın doğu yamacında bulunan Molla Deliği Mağarası’na Kuzdere ve Tekirova teleferik alt istasyonu bölgesinden yürüyerek ulaşılabilmektedir. Mağarada sarkıtlar, dikitler ve göletler bulunmaktadır. Tekedağı kireçtaşı formasyonu içinde gelişmiş 549 metre uzunluğunda bir mağaradır. Mağara tutkunlarının ve doğaseverlerin günlük ya da kamplı olarak ziyaret ettiği eşsiz bir doğa harikası oluşumdur.

2. BELDİBİ

Kemer ilçesinde, kıyıdan 100 metre içeride deniz yüzeyinden 25 metre yükseklikte yer alan bir kaya sığınağı. Ancak çok küçük insan topluluklarının barınabileceği iki ufak bölümden oluşan mağarası var.

3. BELBAŞI

Beldibi 5 kilometre uzaklıkta, deniz yüzeyinden 300 metre yüksekte yer alan küçük bir kaya sığınağı. Yaşamlarını yoğun avcılık ve bitki toplayıcılığıyla sürdüren Mezolitik Çağ insanlarının maddi kültür kalıntılarını içeriyor.

4. PHASELİS

Tekirova köyü yakınlarındaki Phaselis'in tarihi İÖ. 7. yüzyıla kadar iner. Sırasıyla Pers, Büyük İskender, Ptolemaios ve Rodos Krallığı'nın hakimiyetinde kalan kent, bir süre de korsan Zeniketes'in elinde kaldı. Büyük İskender, Pampylia şehirlerinin birçok elçisini burada kabul etmiş, kıyı kesimindeki şehirleri bir bir alarak Gordion'a ulaşmıştı. Phaselis İÖ. 42 yılında Burutus tarafından Roma'ya bağlanmış ve Bizans döneminde de piskoposluk merkezi olmuş. Konumu sayesinde refah düzeyi oldukça yüksek olan kentin halkı ticaretteki kurnazlıklarıyla tanınıyordu. Üç limanı, sütunlu caddesi, Roma hamamı, agoraları, sukemeri ve Hadrianus'un kenti ziyaret onuruna yapılan tak bugün kalıntıları görülebilen yapılardır.

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