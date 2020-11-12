Keşfedilmeyi bekleyen kent: Amyzon

Koçarlı'da fıstık çamlarının yoğun olduğu Mazon bölgesinin ortasında gizemli Amyzon kentini arkeologlardan önce define avcıları keşfetti. M.Ö. 4'üncü yüzyılda kurulan kent 1940'lı yıllarda önce kimliği meçhul bir yabancı, sonra defineciler tarafından yağmalandı. Her taraf köstebek yuvasına döndü.

Aydın’a bağlı Koçarlı ilçesinin sınırları içinde, Hekatomnos sülalesinin yönetimi sırasında dönemin Yunan kıyı kentleri model alınarak Latmos (Beşparmak) dağlarının kuzeydoğusunda inşa edilen Amyzon antik kenti defineciler tarafından talan edildi.

Henüz resmi hiçbir kazının yapılmadığı antik kentinin özenli bir işçilikle isodomik bloklarla yapılan şehir duvarları, kemerli çatıya sahip yan yana sıralı yer altı odaları ve kalıntılar dışında tamamı define arayanlarca tahrip edildi.

ESRARENGİZ YABANCI KAZI YAPMIŞ

Bölgede yaptıkları çalışmalarla antik kentin tahribatını gören Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, yöre sakinleriyle yaptıkları görüşmelerde önemli bilgilere ulaştıklarını söyledi.

Sürücü, “1940’lı yıllarda Amyzon’a gelerek, çevre köylerden sağladığı işçilerle kentin birçok alanında kazı çalışmaları yapan ve çıkarılan yazılı taşların üzerine kağıt koyarak kopyalarını alan yabancı bir kişinin yaptıkları anlatılıyor” diyerek esrarengiz yabancının kimliği ve ülkesinin bilinmediğini belirtti.

MEKTUP BULNURSA KİMLİK TESPİT EDİLİR

Kazılar sonrası jipe benzeyen yazılı büyük bir taşla birlikte ortadan kaybolan kişinin yıllar sonra çalıştırdığı işçilere çektiği fotoğraflarını gönderdiğini söyleyen Sürücü, “Kazı çalışmasına katılanların birinin oğlu, yabancı kişiden yıllar sonra bir mektup geldiğini söyledi. Mektubun içinde fotoğraflar bulunduğunu, eğer mektubu bulabilirse kazı yapan kişinin uyruğu ve isminin ancak o zaman belli olabileceğini söyledi” diyerek ismin tespit edilmesi halinde bölgeden kaçırılması muhtemel eserlere ulaşılabileceğini kaydetti.

DEFİNECİLERİN EN ÇOK KAZI YAPTIĞI YER

Kimliği meçhul yabancının yaptığı kazıdan bu yana definecilerin yaptıkları dışında hiçbir resmi kazının yapılmadığı alanın talan edildiğini belirten Sürücü, sözlerini şöyle tamamladı:

“Asırlardır ayakta kalan ve bölgenin tarihine tanıklık eden Menengiç ağaçlarıyla dolu Amyzon, bakir bir alanda bulunması nedeniyle ne yazık ki günümüzde define avcılarının en çok kaçak kazı yaptıkları yerlerden biri haline gelmiş. Amyzon antik kenti kazılarak meydana çıkarılıp ören yeri yapılması halinde, kaçak kazılardan kurtulacak, Aydın kültür turizmine önemli katkısı olacak ve bölgedeki yöre insanların ekonomisine güç katacaktır.”