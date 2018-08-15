Keşfedilmeyi bekleyen kruvaziyer gezi noktaları

Artık keyifli bir deniz tatilinin tek adresi bir tatil beldesinde konaklamak değil. Kruvaziyer gemiler hem konaklama, yemek ve eğlenceyi bir arada sunar, hem de gezi rotasında olan farklı destinasyonları keşfetmenize olanak tanır. Son yılların en popüler tatil konseptlerinden biri olan kruvaziyer gemiler, tatilini bir noktada geçirmek istemeyenlerin alternatif arayışlarını karşılıyor...

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1. Yunan Adaları

Keyifli bir yaz tatili için ilk akla gelen noktalardan biri olan Yunan adaları, kruvaziyer gemilerin de en uğrak yerleri arasında bulunur. İnsanları, kültürü ve mutfağı bize oldukça yakın olan Yunanistan'ın Mykanos, Santorini, Rodos, Girit, Patmos, Samos ve Midilli adaları, eğlenceli atmosferi ve doğal güzellikleri ile unutulmaz zaman geçirmenizi sağlar.

Muhteşem gün batımı, dar sokakları, yel değirmenleri ve tarihi kiliseleri ile görsel şölen sunan Mykanos, aynı zamanda yaz partileri ile de öne çıkar. Mavi ve beyazın dansettiği Santorini, büyüleyici bir manzara oluşturur. Fira ve Oia bölgeleri, volkanik dağlar topluluğu olan adanın hilal şeklindeki kalderasını izlemeniz için kusursuzdur. Thira Antik kenti ve Pyrgos görülecek yerler arasında bulunur. Perissa kumsalı denizin ve güneşin keyfini sürmek için idealdir. Şövalyeler adası olarak bilinen Rodos, tarihi yapıları ile dikkat çeker.

Tarihi sur duvarlarının içinde kalan Eski Rodos, ziyaretçilerini bambaşka bir döneme götürür. Büyük Üstadlar Sarayı, Sokrates sokağı, Süleymaniye Camisi, Hipokrates Meydanı görülecek yerlerin sadece birkaçını oluşturur.

2. Akdeniz

Akdeniz'in içinizi ısıtan büyüsü, İspanya'dan Fransa'ya, Portekiz'den Kuzey Afrika'ya kadar devam eder. Gemi gezilerinin en beğenilen rotalarından biri olan Akdeniz şehirleri, denizin ve güneşin tadını çıkarmanıza olanak tanırken, eğlenceli ve hareketli sokakları ile de içinizi kıpır kıpır yapar. İspanya‘nın Barselona, Valensiya, Palma de Mallorca ve İbiza şehirleri; rengarek caddeleri ve eğlence mekanları ile beğeni toplar.

Endülüs bölgesi, tarihi dokusu ve turistik yapıları ile otantik ve modern değerleri harmanlar. İtalya'nın Sicilya adası, Roma, Napoli ve Cenova yıl boyunca sayısız turisti ağırlayan yerler arasında bulunur. Fransa‘da Marsilya, dünyanın her yerinden misafir ağırlar. Ayrıca, Akdeniz gemi gezileri ile Lizbon ve Fas gibi farklı kültürleri de yaşayabilirsiniz.

3. Karayipler ve Küba

Son dönemin en çok tercih edilen tatil noktaları haline gelen Küba ve Karayipler bölgesi kruvaziyer yolculukla daha da keyifli hale gelir. Renkli karnavalları ve cıvıl cıvıl sokakları ile ünlü Karayipler ya da Batı Hint Adaları, unutulmaz bir tatil yaşatır. Bir ada topluluğunu ifade eden Karayipler'in en büyük adası Küba'dır. Unesco araştırmasına göre dünyada en çok görülmek istenen ülke seçilen Küba, kendine has kültürü ve atmosferi ile gizemli bir Orta Amerika ülkesidir.

Ülke, eski Amerikan arabaları ve reklam panosu olmayan sokakları ile ziyaretçileri zaman yolculuğuna çıkarır. 11 milyon nüfusa sahip ve komünist rejimle yönetilen ülke, kendine özgü kokteylleri ile de muhteşem lezzetler sunar. Virgin Gorda, Barbados, Saba, Guadeloupe, Corn Adaları gibi pek çok popüler destinasyona sahip Karayip adaları, pembe sahilleri, masmavi ve pırıl pırıl denizi ve içinizi ısıtan güneşi ile doğanın tadını çıkarmanıza olanak tanır.

4. Adriyatik

Ege-Adriyatik kruvaziyer gezisi; Venedik, Dalmaçya sahilleri, Bari, Katakolon, Atina gibi farklı kültürleri bir araya getirir. Venedik'in kanallar üzerinde kurulu şirin sokakları, Dubrovnik'in otantik havası ve taş binaları, dünyanın ilk olimpiyat yarışlarının yapıldığı Olympia antik kentinde bulunan Katakolon kasabası ve Avrupa'nın tarihi başkenti olarak kabul edilen Atina'nın görkemli anıtları ve eşsiz cazibesi bütün yılın yorgunluğunu atmanıza yardımcı olur.

Ege ve Akdeniz'in mükemmel uyumu ile ziyaretçilerini büyüleyen Adriyatik seyahati; deniz, güneş ve kumu; tarih, eğlence, Ege ve Akdeniz lezzetleri ve alışveriş ile tamamlar.