Ulukaya Şelalesi ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

Bartın'ın Ulukaya köyündeki kanyon ve şelaleler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillendi.

Bartın’ın Ulus ilçesindeki Ulukaya Şelalesi ve Ulukaya Kanyonu, 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından ‘doğal sit alanı’ ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün imzaladığı kararla kanyon ve şelaleler, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu ‘kesin korunacak hassas alan’ olarak tescillendi.

KANYON VE ŞELALEYİ GÖREN SEYİR TERASI

Ulukaya Kanyonu ve Şelalesi’nin zirveden izlenmesi için Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Ulus Orman İşletme Müdürlüğü’nce 50 metrekare genişliğinde seyir terası ve yürüyüş yolu yapıldı. 490 rakımdaki seyir terasından Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki Drahna Vadisi’nin de izlenmesi sağlandı.

“BÖLGE TURİZMİN GÖZ BEBEĞİ OLACAK”

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, şunları söyledi:

* Bölgemizin doğal güzelliklerini tanıtılması ve turizme kazandırılması için yapılan seyir terası ve seyir kulelerini artık daha fazla göreceğiz.

* Küre Dağları Milli Parkı içindeki Aşağıköy köyündeki seyir kulesi tamamlandı. Burası da Ulukaya şelalemizin muhteşem manzarasıyla bütünleşen seyir terasımız turizme kazandırıldı.

* Zaten Ulukaya şelalemiz 1. derecede doğal sit alanı içerisindeydi. Sayın cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile koruma alanı genişletilerek, hassas koruma alanı altına alınmış oldu.

* Yani buraya artık mermer ocağı gibi başvurular yapılamayacak. Doğanın bizlere sunduğu bu güzel alanların turizme kazandırılması için bizlerin de yoğun çabası olacak.

* İlerleyen dönemlerde yapılacak turizm yatırımları sayesinde bölgemiz, doğa turizmi açısından göz bebeği haline gelecektir. (DHA)