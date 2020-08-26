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Kırıkkale’nin Hasandede ‘Peri Bacaları’
Kırıkkale’nin Hasandede ‘Peri Bacaları’
Kırıkkale'de doğal oluşumuyla dikkat çeken dağ yamacındaki Hasandede köyünde yer alan Peri Bacaları, farklı yapısıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.
Seyahat 26 Ağustos 2020 - 10:28

Kırıkkale’nin Hasandede köyünde yer alan dağların yamacındaki doğal oluşumlar, güzelliğiyle dikkat çekiyor. Geçmiş yüzyıllar içerisinde yağmur ve rüzgar aşınımı ile oluşan farklı yapılar, hala doğallığını koruyor.

Kırıkkale kent merkezine 15 kilometre mesafede bulunan doğal oluşumlar ziyaretçilerini bekliyor.

“BURASI UZUN YILLARDIR BU ŞEKİLDE KALDI”

Hasandede köyü muhtarı Hasan Özcan, “Hasandede turistik ve tarihi bir köydür. Hasandede’nin türbesi Mimar Sinan’ın çocuklarının yapmış olduğu camimiz olan ve şu an buradaki peri bacalarımız. Buralara Kırıkkale ve il dışından devamlı ziyarete geliyorlar. Buraları bilen kendi geliyor. Gelemeyenlere de biz bizzat eşlik ederek buraları gezdiriyoruz. Buralarda fotoğraf çekiniyorlar. Burası uzun yıllardır bu şekilde kaldı. Hiçbir bozulma hiçbir şey olmadı. Biz buraları daha da güzelleştirip eski Kapadokya haline getirmeyi düşünüyoruz. İnsanların buraya gelmesini tarihi yönden Hasandede’yi biraz daha geliştirmek istiyoruz. Onun için gerekli mercilere başvurularımızı yaptık” dedi. İHA

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