Kış aylarının vazgeçilmez rotası Viyana

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VİYANA’DA NOEL ZAMANI

Kasım’ın ortalarında Advent ve Noel pazarları açılmaya başlıyor. En büyükleri ve adeta Viyana'nın noel kültürünün bir rüyası olarak nitelendirilen Christkindlmarkt, belediye binası olan Rathausplatz'ın önünde açılıyor. Daha sonra ise, Noel köyleri açılmaya başlıyor, Maria Theresien-Platz, Belvedere Sarayı’nın önü veya Viyana Üniversitesi kampüsünde Noel köylerini ziyaret etmek mümkün. Bu pazarların önde gelenleri ise, Schönbrunn Sarayı’nın önündeki kültür ve Noel pazarları ile Karlskirche’nin önündeki Art Advent.

Viyana'nın Advent pazarlarında rengarenk özel tasarım mumlardan, noel ağacı süslerine, el sanatları ve oyuncaklara kadar birçok hediyelik ve dekoratif şey bulmak mümkün. Pazarlarda aynı zamanda baharatlı çay, sıcak çikolata, sıcak şarap ve Punsch gibi içeceklerin yanı sıra doyurucu yemekler ve tatlı ikramlar da noel öncesi ruhunu yaşatmaya çalışıyor. Dünyanın her yerinden gelerek gospel, folk, advent ve noel şarkıları icra eden korolar, Uluslararası Advent Singing kapsamında Rathaus'da Advent haftasonlarına özel, noel öncesi müzikal şölenler sunacak. Christmas in Vienna 21.12.2018 tarihinde Viyana Konser Salonu'nda opera yıldızları ve en sevilen yılbaşı şarkıları ile bir gala konseri düzenleyecek.

YILBAŞI GECESİ VE WALZ RİTMİ

Yılbaşı gecesi kutlamalarında yeni yıla girerken tüm Viyanalılar ve şehir misafirleri sokaklarda dans eder. Şehir merkezinde her zevke hitap eden parti müzikleri sunan birçok sahne kurulur. Fakat geceyarısında tüm müzikler valz olur. Viyana her zaman kutlamalarla kendinden bahsettiriyor, fakat yılbaşı gecesi oldukça özel. Yeni yıla geçiş hazırlıkları, noel bayram tatilinin hemen bitimi ile başlıyor. Schönbrunn Sarayı'nın Yılbaşı Pazarı, Maria-Theresien-Platz'daki Yeniyıl Köyü ve Riesenradplatz (Dev Dönme Dolap Meydanı)‘daki kış pazarı birbirinden güzel tasarım el sanatları ve şans getiren hediyelikler ile dolup taşar, ziyaretçiler aynı zamanda da leziz yiyecekler ve güzel müziğin zevkine varırlar.

Yılbaşı günü öğleden sonra saat 14:00'te büyük bir parti başlar. Tuna valsi yapılırken partnerinin ayağını acıtmaktan çekinenler, şehir merkezinde bulunan Graben'e akın ederler. Burada, Viyana'nın dans okulları, valsin üç önemli adımını öğretir. Sokaklarda kurulan sayısız sahnede yılbaşı kutlamalarının müziği öğleden sonra başlamıştır bile. Canlı müzik grupları ve DJ'ler her zevke hitaben pop, rock, soul, blues, funk, disco, jazz ve klasik müzik yaparlar. Yılbaşı gecesi kutlamalarındaki gastronomi standları ise gulaş çorbası, Sacherwürstel, Kaiserschmarren ve Yılbaşı Krapfenı gibi birçok tipik yılbaşı lezzeti sunar.

DÜNYA KAHVELERİNE SEYAHAT

Müzik, lezzetli yiyecek, içecek ve original konumu ile kahveye dair herşeyi sunan 2019 Viyana Kahve Festivali kahveseverlerin odak noktası olacak. Kahve dünyası, bilgi alma, tadım ve deneme için Viyana Ottakringer Bira Fabrikası'nda 11.-13.01.2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Viyana Kahve Festivali'nde buluşacak.

Kahve üreticileri ve satıcıları, en özel makine, öğütücü ve aksesuarları sergileyerek ham kahve spesiyallerinden kahve kavurma işlemlerine kadar kahve dünyasının tüm çeşitliliğini gösterecekler. Profesyonel baristolar, espresso, filtre kahve veya soğuk çekim kahveleri çeşitli şekillerde ve sanatsal bir şekilde gözler önüne serecek. Ziyaretçiler, portatif filtre, tam otomatik makineler, aeropress veya döküm yöntemleri hakkında bilgi edinebilecekler. Kahve öğütücü firmalara ek olarak, ham kahve bayileri de dünyanın en iyi bölgelerinden gelen kaliteli kahveleriyle kendilerini temsil edecekler. Viyana barmenlerinin önde gelenleri ise ayrıca kahve eşliğinde sunulan özgün kokteylleri hazırlayacak.