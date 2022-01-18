Kış ortasında antik havuzda yüzme keyfi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de içerisinde antik kalıntıların bulunduğu havuz, kış mevsiminde soğuk havaya rağmen turistlerin ilgisini çekiyor.

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Kar yağışıyla beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale’de farklı bir manzara ortaya çıktı.

Pamukkale’ye giden yerli ve yabancı turistler, 2 derece hava sıcaklığında su sıcaklığı 36 dereceyi bulan tarihi Antik Kleopatra Havuzu’nda kar yağışı altında yüzdü.

“MUHTEŞEM BİR GÖRÜNTÜ”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Turan Veli Akyol, “Kar yağışı olmasına rağmen turistler antik havuza giriyor. Kar altında 36 derece sıcak havuzda yüzmenin keyfini yaşıyorlar. Kar yağışında Pamukkale’nin beyaz traverteniyle iki beyaz birleşiyor. Muhteşem bir görüntü ortaya çıkıyor. Pamukkale, dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Dünyada 19 yerden bir tanesi” dedi.

Antik Havuz İşletme Koordinatörü Erkan Tunaboylu ise “Antik havuz, 7’nci yüzyılda depremle oluşan bir yer. Havuzun suyu, yaz kış 36 derece. Bugün de turistler, yağan karın keyfini havuzun içinde çıkarıyor. Bu havuz, dünyada eşi benzeri olmayan bir yer” diye konuştu.

Kolombiya’dan Türkiye’ye tatile gelen Diana Perea ile Angie Black ise kar yağışı altında sıcak suda yüzmenin farklı bir duygu olduğunu söyledi. (DHA)



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